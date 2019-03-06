美大學生帶B上堂　暖男教授霸氣邊教書邊湊仔：你可以專心抄筆記

湊小朋友是一項艱鉅的任務，對年輕的新手爸媽來說就更是困難。在美國一間大學，有學生因找不到家人照顧小孩，只好硬着頭皮帶5個月大的女兒一起上課。暖男教授見狀就主動幫手，化身臨時保母，抱着她上了整整50分鐘堂，好讓學生專心上課。事件被同學在網絡上分享，吸引一眾網民讚好，更感染到其他教授自告奮勇幫忙有需要的學生。

有美國大學教授幫學生顧小孩，邊教書邊湊，造型有點滑稽，惟背後藏暖心故事。（Twitter「Original_Vaughn」圖片）

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據外媒報道，上周五（1日），在美國的喬治亞州亞特蘭大的莫爾豪斯學院（Morehouse College），26歲的大學生韋恩（Wayne Hayer），因找不到人照顧5個月大的女兒，又適逢臨近考試不能缺席，所以就向學校申請帶着嬰兒一起上堂，沒想到竟得到批准，教授說「如果有需要的話，就帶去上課吧」，令他十分感動。

當日韋恩用背帶揹女兒到教室，表示走近課室時很大壓力，「我有個書包，把嬰兒綁在胸前，看起來很瘋狂。」而該堂的34歲數學教授內森（Nathan Alexander）見到他後，竟張開雙臂歡迎，更自告奮勇當「臨時保母」，要求幫他揹小孩，讓他可以專心抄筆記，「我抱她，你就好好上課吧」。

有堂上的同學都拍下了當時的暖心情景，並放上網絡分享。（facebook「Nick Vaughn」截圖）

堂上的同學都紛紛拍下了當時的暖心情景，並放上網絡分享，從相中可見，教授內森邊揹着小嬰兒，邊拿着筆教書，造型有點滑稽。相片引起網民瘋傳，大批網民稱讚教授是個有愛心的人，更有教授自告奮勇幫忙有需要的學生。

其後教授內森在Twitter上感謝學生拍下照片，指知道韋恩經常早退照顧小嬰兒，便容許他抱來一起上堂，又大讚小孩很乖，更在過程中睡着了。

美國的喬治亞州亞特蘭大的莫爾豪斯學院是私立文理學院、男子學院和傳統黑人大學（HBCUs），而非裔美國人、民權運動領袖馬丁路德金亦是其中一名著名畢業生。

（CNN、BBC）