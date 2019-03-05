6、9傻傻分不清？　網民質疑警印錯少年警訊海報　原來係設計問題

有眼利的網民早前看到警署外海報，發現大有問題，疑似印錯，當中印有「6歲」的「6」字，其倒影卻顯示為「9」，令網民質疑「香港警察6、9不分？」結果引來大批網民熱議，其實去年香港警務處宣布少年警訊入會年齡由9歲降為6歲，有人認為根本是刻意設計，以表達「由9歲改6歲」之意，縱理解非印錯，不少網民仍覺得這個設計有問題。《香港01》正就事件向警方查詢，暫未獲回覆。

日前有網民發現在少年警訊的招募海報中，「6」字的倒影卻是「9」，令她質疑是否印錯。（連登討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民日前在連登討論區發文，笑言「香港警察6、9不分？」從其上載的照片所見，警署外掛有一張少年警訊招募海報，上面印有「參加年齡降至6歲」，惟當中「6」字的倒影卻是「9」，令網民質疑警方印錯海報，「點解可以由設計到審批到真係出街都無人理 」？

照片隨即引起大批網民熱議，有人認同樓主，認為警方大意出錯，其後有人解釋或為刻意設計，意思是「由以前9歲改6歲」，想表達入會年齡已下降。

+ 2

不過有網民仍覺得這設計有不足之處，因一般人未必留意到以前入會年齡是9歲，「容易令人以為係設計錯誤」、「唔應該用倒影」，並建議不應慳字，「咁大個banner寫返幾隻字解釋下都好呀」。另外，有網民認為警方「擺明係專登」，目的想引人注意，「咁先可以make noise」。

《香港01》正就海報向警方查詢，暫未獲回覆。