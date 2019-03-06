陳生，又係你呀？　維港星岸3年前賣樓街招瘋傳　經紀電話打唔通

現今世代包裝是很重要的！近日網上流傳一張地產經紀的潮文賣樓街招，當中提及未來外母想棒打鴛鴦，用錢趕走女兒男友，沒料對方反拿出千萬元，聲稱多得地產經紀「陳生」教樓換樓至資金升值3倍，亦推介一開售樓盤並清楚寫明陳生的聯絡電話。神廣告引來網民狂笑，其實內容是數年前網上潮文改篇而成，估計該街招為舊圖翻炒，惟想發達人士注意，同一電話已找不到陳生，不過對比成交紀錄，原來陳生無呃人，如聽其建議當年買入樓盤，今時今日已倍升。

網上近日流傳一張數年前的賣樓潮文廣告，指樓換樓可以賺3倍。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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fb群組「巴打絲打 Facebook Club」流傳一張潮文賣樓廣告的街招，內文是一名男子與女友媽媽的對話，最初媽媽說給男子20萬元，要求對方離開女兒，男子拒絕稱真心相愛；媽媽遂提高金額至40萬元，男子重申感情不能用錢衡量。及至媽媽再加碼至60萬元甚至100萬元，強調「我說最後一次，離開我女兒！」

去到最緊張的時候劇情出現神反轉，「男子嘆了一口氣，停頓了3秒之後緩緩從口袋裏掏出一張支票說：『這是1000萬，我要娶你的女兒！』」

故事主角先以黃埔花園樓換樓，買下海逸豪園，成功賺了三倍。（資料圖片）

此時正式踏入廣告環節，媽媽問男子為什麼有這麼多錢，男子即大硬銷，「都是地產陳生的功勞」，指陳生教他將黃埔花園的單位換成海逸豪園，「5年間翻了個Triple（三倍）」，其後又稱「舊換新的賺錢機會又來了」，推介同區「維港‧星岸」開售，指「又是一個發達機會！」

街招最後藉女友媽媽提問及男子回答，清楚說出陳生的電話號碼，又寫明三房套加工人房單位叫價為1360萬起。

有網民認為，事件中的外母應該會直接改嫁賺大錢的男子，而非讓女兒嫁給對方。（電視劇《BB來了》劇照）

據街招介紹的樓盤，如聽從陳生所言數年前買入，現時樓價已有明顯升幅。（Google Maps截圖）

潮文推銷的維港‧星岸早於2015至2016年期間推售，有關街招據知亦於相約時間出現過。如按「陳生」推介及據中原地產資料，類似的三房套工人房單位實用面積約1000尺，於2017年以3570萬成交，而同座低層同單位於同年成交價更高見3117萬。

在近年樓價持續上升下，街招中陳生真的沒有騙人，如其當年在街招所說的售價為真，類似單位隨時已經由約1300萬升值至約3100萬，升值約1.4倍，賺約1800萬元。不過按有關街招電話致電，現時該電話未能接通，暫聯絡不到這位可教人發達的陳生。

不少網民都覺得廣告十分好笑，可以使人由頭睇到尾，「唯一問題係啲人覺得好唔專業」。有人笑言這故事令人充滿希望，但亦有人點出殘酷事實，就是「首先你要有層黃埔花園」。