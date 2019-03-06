台情侶酒店房玩滅火筒　製造「浪漫雪景」　網民：清潔費可觀了

現時情侶到酒店慶祝特別日子非常普遍，有時為了營造氣氛，加點佈置之餘，甚至會製造「特效」，例如玩滅火筒。台灣一名疑似酒店職員在facebook抱怨，有情侶竟然在房內用滅火筒「製造一間感人雪景房」，令滿間房充滿異味，更弄得整地白色粉末，氣得他馬上報警找回房客。該職員又透露，並非第一次遇上這些惡客，例如有客人曾在房內開生日派對，弄得滿房氣球，更在天花板貼上許多撕不掉的雙面膠紙。

一名台灣疑似酒店職員投訴，一對情侶在房內玩滅火筒，「製造一間感人雪景房」。（fb專頁「爆怨公社」圖片）

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該名疑似酒店職員今日在facebook群組「爆怨公社」發文，批評現時的客人常在房間內亂來，他稱一對「浪漫」的年輕人，「沒下雪也能用滅火器製造一間感人雪景房」，令他非常佩服，從他上傳照片可見，房內的地板及櫈子滿布白色粉末和鞋印，而且房間非常凌亂，相信情侶玩得相當興奮，將枕頭和被子丟到房內一角，滿地紙巾之餘還將裝食物的膠盒放在地上。

職店職員指，去年已有夫婦在房內搞派對，留下多達50個氣球要清理。（fb專頁「爆怨公社」圖片）

職員直言，「這麼有前途的有為青年我真心很想認識」，又交代稱已報警處理。他之所以如此動氣，原來因為非首次有客人在房內搞「大龍鳳」，去年6月，就有一對夫婦辦生日派對，在房內留下多達50個氣球，還在天花板留下很多撕不掉的雙面膠紙，最後要刮掉重新塗上油漆。

網民看完照片都批評該對情侶不好好考慮後果，「乾粉滅火器有一點腐蝕性」、「這味道很刺鼻」，有人就笑言有住客紀錄，他們基本上逃不了，「這個清潔費可觀了」。

而看得最氣憤的是一班服務業從業員，有人遇過類似情況，「這個超難清的，以前待過KTV，也遇過白目客人拿來玩」，光用抹布抹不了。又有人分享指，曾有新人包下酒店辦酒禮，結果有一組賓客「不會喝酒又狂灌酒」，離開時發現他們在戶外泳池、大廳、電梯內、客房區走道、客房內都有他們的嘔吐物，更破壞了不少房內設備，結果一對新人找來那群賓客，要求他們自己賠錢，費用大約20多萬台幣（約5萬港元）。

（fb群組「爆怨公社」）