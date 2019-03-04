無品客搭港鐵腳踩凳一人霸兩座　網民鬧爆︰葉德嫻喺度佢死梗

影后葉德嫻在宣傳片中寫實呈現無品乘客在公共交通工具上如何自私，引起廣大市民的共鳴，宣傳片熱潮未過，演員顏仟汶發圖，顯示有中年漢坐東鐵頭等位時，戙高腳踩住身旁座位一人霸兩座，批評其行為「不知所謂到極點」，網民瘋傳鬧爆太無品，有人搞笑留言「葉德嫻喺度，佢死梗」。

網圖可見，一名中年漢插住耳筒乘搭東鐵坐在頭等車廂，但他側身戙高左腳，踩住旁邊另一個座位，左肘則擱在左腳膝頭，右手持着平板電腦，低頭欣賞影片，整個姿勢顯得非常寫意。（顏仟汶 fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

演員顏仟汶前日在facebook上載一張圖片，可見一名中年漢插住耳筒乘搭東鐵坐在頭等車廂，他背靠窗邊側身戙高左腳，踩住旁邊另一個座位，左肘則擱在左腳膝頭，右手持着平板電腦，低頭欣賞影片，猶如在自己家中一樣。

葉德嫻在宣傳片中見到有無品乘客將腳擱在其他座位上，於是她出言嘲諷對方「對鞋消咗毒㗎？」。（運輸署影片截圖）

發帖的顏仟汶批評對方是「什麼人不重要，（自私舉動是）行為問題…簡直不知所謂到極點」，「最好傳到畀佢自己睇到，咁就very good…等佢自己知道有幾討厭」。被問為何當時不即場出聲，她指自己不在現場，相信是轉載友人圖片。

+ 7 + 6 + 5

帖文一出即引起逾千網民畀「嬲嬲」，紛紛留言批評「頭等賤人」、「無家教」、「推爆佢，幫佢一夜成名」，更有人搞笑指如果「葉德嫻喺度，佢死梗」。

葉德嫻早前獲運輸署邀請，免費拍攝宣傳片，批評無品乘客各式各樣在公共交通公具內的自私行為，葉德嫻在片中會出言嘲諷自私乘客，內容「抵死」直白，藉此教導市民應有的乘車禮儀，成為城中熱話。

顏仟汶近年較少在瑩幕前現身，但也不時現身，近日為無綫拍攝廣告，並在網上分享拍攝花絮。（顏仟汶fb圖片）

+ 7 + 6 + 5

顏仟汶近年較少在瑩幕前現身，她曾為無綫電視演員，曾演出《今生無悔》、《再見亦是老婆》等電視劇，惟發展有限沒有擔任重要角色，她其後離開無綫一度轉行，後重回娛樂圈，曾加入亞視，其後外闖拍攝電影，包括不少三級片，其後淡出並創業，偶爾登台、出席公益活動或參與拍攝，近日就為無綫拍了廣告，也不時與其他演員聚會，她的fb也重申自己熱愛演藝工作，是一名專業演員。