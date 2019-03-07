【Vans Challenge】物理拆解Vans落地不反之謎　唔只鞋底重咁簡單

如果近日看到有人把鞋子亂拋，請不用驚訝，皆因「#VansChallenge（#Vans挑戰）」風潮直捲全球！有外國網民日前拍攝一段影片，顯示無論怎樣亂拋美國品牌Vans休閒鞋，鞋子着地時都會自動「正面向上」，引起大批網民親自做實驗。究竟Vans滑板鞋怎能做到這個「永遠不倒」的神奇效果？《香港01》請來香港中文大學物理系高級講師湯兆昇（人稱「湯博士」）拆解謎團！

影片顯示美國品牌Vans休閒鞋無論怎樣亂拋，鞋子着地時都會自動「正面向上」。（ig影片截圖）

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從一眾網民的「實驗」短片可見，將Vans拋向空中，落地時鞋子總會「自動修復」，達到「鞋底朝下、鞋面朝上」的完美狀態，甚至有人將7至8隻Vans鞋子同時掉落樓梯，都能做到這個效果。

【Vans Challenge】網民實測Vans落地不反轉謎團

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湯博士接受《香港01》訪問指出，這款鞋子的特點是底部厚而重，所以鞋的重心較接近鞋底，當鞋被拋出而鞋底首先着地時，由於鞋底闊而重心的位置低，鞋的重量造成的力矩，雖然會使鞋左右擺動，但能量很快便在碰撞中被鞋底吸收，使鞋歸於靜止，而呈現鞋面向上的狀態（圖一）。

不過在影片中所見，即使鞋面首先着地，同樣能迅速回復鞋面向上的狀態。湯博士則指，如果鞋面首先着地，凸起而富彈性的鞋面就好像彈弓一樣，和地面碰撞回彈時產生的力矩，可以使整隻鞋翻轉，至鞋底着地，所以在鞋靜止時，鞋面也是向上（圖二）。

按圖學「不反」原理：

湯博士指，鞋子跟不倒翁的原理有點相似，但主要分別是它有鞋面落地時的彈力，使鞋翻轉。（fb「湯博士的物理空間」圖片）

湯博士又指如果把鞋子輕輕放下，是可以使鞋靜止時鞋面向地，只是在碰撞的鞋面會出現回彈使它翻轉，而且鞋子跟不倒翁的原理有點相似，但主要分別是它有鞋面落地時的彈力，使鞋翻轉。