【#VansChallenge】Vans鞋怎樣扔都不會反？網民驚喜實測：是真的

怎樣扔都不會反的鞋子誕生了？近日外國網絡瘋傳一條影片，可見有人把美國品牌Vans休閒鞋亂拋，結果鞋子落地時都會自動「正面向上」，引起大批網民親自做實驗，更形成一股「#Vans挑戰」（#VansChallenge）風潮。不少人於社交網站分享自己拍得的影片，顯示同樣做到這個效果，大呼「好神奇」，又探究到底是什麼原理。

外國一名網民在Twitter上載的影片，只見他將一雙Vans經典滑板鞋拋向空中，結果鞋子落地時自動「正面向上」，令網民驚奇。（Twitter「Ibelievthehype」截圖）

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「#VansChallenge」風潮源於外國一名網民上周六（2日）在Twitter上載的影片，只見他將一雙Vans經典滑板鞋拋向空中，落地時鞋子竟「自動修復」成「鞋底朝下、鞋面朝上」的完美狀態，旁問的友人不禁問「你知道嗎，不管怎麼扔Vans，鞋子總會向上嗎？」

無論向空中拋還是拋下樓梯都做到完美落地：

+ 7 + 6 + 5

影片一夜爆紅，上載短短3天已獲逾1170萬次觀看，超過9.5萬次轉發，許多網民都對這個現象嘖嘖稱奇，更紛紛拿出自己那雙鞋子做實驗，發現的確如影片中一樣，甚至有人將7至8隻Vans鞋子同時掉落樓梯，都能做到這個效果。連Vans創辦人之子Steve Van Doren 也親自拍片嘗試，顯示掉出多雙Vans也未有失手。

有人拋不到正面朝上的效果時，就笑稱「我發現我的Vans是假的」。（Twitter「JBarrera117」截圖）

不過亦有網民聲稱並非每次都能正面朝上，有時鞋子都會呈側躺或朝下狀態，相信只是碰巧做到；更有人笑稱「我發現我的Vans是假的」。另有人認為由於Vans鞋底較重，落地時鞋底朝下只屬正常不過的現象，沒什麼好驚訝。

（綜合）