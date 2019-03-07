港媽商場要用輪椅升降台　只因細路想「體驗下」　職員拒絕反被罵

雖說家長應鼓勵孩子多作嘗試，惟並非事事都可以拿來「體驗」。有商場客服網上發文，指曾遇港媽要求使用輪椅專用的升降台，沒料不見輪椅只見孩子，港媽更直言2名子女「想玩下」，他即時拒絕。港媽竟「發爛渣」批樓主懶惰：「小朋友想體驗下都唔得。」網民狠批港媽不懂教仔，笑言：「打跛個仔對腳咪有得體驗囉！」

輪椅升降台示意圖。（香港傷殘青年協會圖片）

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有在商場工作的網民，投稿至facebook專頁「西客之道 HIspitality」，指曾遇港媽櫃台要求開輪椅專用升降台，他到場後沒見到輪椅，只見到兩名小朋友，港媽指「小朋友好奇想玩下」，兩位小朋友則在旁邊「嗲」他：「叔叔開畀我用啦」。

有港媽帶着2個小朋友要求使用輪椅專用的升降台，遭職員拒絕，港媽繼而「發爛渣」反鬧。（fb專頁「西客之道 HIspitality」截圖）

然後，樓主無奈地指着「只供輪椅人士使用」的牌解釋拒絕原因，小朋友即扭計，港媽則「發爛渣」罵他「有冇搞錯，小朋友想體驗下都唔得，叫你開部lift都懶」。樓主指面對講不通的港媽，只能「無佢咁好氣」，返回坐位不再糾纏下去。

這則帖文引起熱議，不少網民都認為「小朋友要體驗就大晒」這個想法不要得，強調孩子也非「大晒」，搞笑舉例「叫佢同警察叔叔講想體驗吓支槍得唔得？」，亦有人認為該港媽不懂教仔，指就是有這樣的媽媽「後天栽培」，才會出現騎呢孩子，更有網民譏諷如真想試用升降台，「斬咗對腳咪可以玩一世囉」、「叫佢等陣跛咗再嚟過」。

（fb專頁「西客之道 HIspitality」）