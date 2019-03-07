港女遊台遺失iPhone　獲好心台警用IG通知領取失物　兩人成為網友

今年農曆春節連假期間，台灣一名好心男子將拾獲的iPhone 6手機，送到新北市新店警分局深坑分駐所招領，由於手機有密碼及指紋鎖鎖上，值班員警正傷腦筋該如何連繫失主，正巧手機突然跳出社群網站IG（Instagram）的通知，出現手機失主帳號，員警機警以自身的IG帳號傳訊，聯絡上從香港來台遊玩的失主葉姓女子，葉女當天就搭的士到分駐所領回，事後也以社群網站限時動態對台灣民眾及新店警方表達感謝之意。

香港葉姓女子在台灣遺失iPhone，幸得好心民眾及警察協助成功領回。（新北市警方提供）

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新店警方表示，葉姓女子今年農曆春節期間從香港赴台遊玩，不慎遺失iPhone 6手機，由於手機裡存有很多重要的資料還有照片，也保留她到各地旅行的各種回憶，正在苦惱如何找回手機。

「Lucky me！Taiwanese is so nice。」

葉女正好看到電腦社群網站IG傳來的通知，回撥至自己的手機詢問，得知自己的手機已被拾獲的好心民眾送到新店警分局深坑分駐所，當天中午立即搭乘計程車到分駐所，向值班的黃姓員警領回遺失的手機，也將黃加入好友，並分享她在台遊玩的喜悅。

黃表示，拾獲葉女手機的熱心男子說，是大年初五一早在台北市仁愛路與復興南路口附近拾獲黑色iPhone 6手機，因已和朋友約好到深坑，不想耽誤時間，才會將手機送到深坑分駐所招領。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】