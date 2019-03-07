【有片慎入】內地男8重拳監生打死狗　抖音片瘋傳　網民轟冷血

「為咗爆紅，可以去到幾盡？」內地一名四眼男子，連施8重拳監生打死一頭小狗，過程拍下影片上載至「抖音」，影片瘋傳令男子「爆紅」，而其兇殘行為引起公憤。網民紛紛稱要把虐畜男起底，揭發事發地點相信是浙江省義烏市，男子更強迫女兒觀看打死狗的過程。惟國內沒有保護動物法例，故就算知道虐畜男身份亦難以追究。網民把片段放上網及發起聯署，促請當局設立保護動物法例及跟進事件。

四眼男在廁所內用力將狗狗按在地上，小狗一度嘗試掙扎，但終無力反抗。（網上影片截圖）

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近日網上瘋傳一條抖音影片，可見一名戴眼鏡、穿黑衫及牛仔褲的男子在廁所內，先綁住一頭小狗的頭部，再用力將牠按在地上，小狗一度嘗試掙扎，但未能掙脫。四眼男先連出5重拳狠狠狂打狗頭，小狗承受極大痛苦全身抖動，但無力反抗，四眼男子更沾沾自喜稱「兩拳就打死了」。小狗完全失去知覺，口鼻流大量流血，但四眼男仍未罷手，反而繼續施暴，再連擊3拳，導致狗狗頭部血花四濺，其間傳來幼兒的哭聲，相信四眼男在小童面前把狗打死。

網民發起聯署，敦促當局設立相關法例保護動物，追究虐畜行為。（Petitions網上截圖）

兇殘的虐畜影片瘋傳後犯眾怒，網民狠斥四眼男冷血，影響小朋友心智發展。有網民調查後，指事發現場相信是浙江省義烏市，四眼男是當着年幼女兒面前把狗狗監生打死。有網民把影片上載在請願平台，指由於中國沒有保護動物法例，所以即使將片中男子「起底」確認其身份，相信都難以追究其虐畜行為，該平台目標是集合2萬人聯署聲援，敦促當局設立相關法例保護動物，追究虐畜行為，目前已有逾1.7萬人聯署。

（綜合）