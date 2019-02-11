「咬了我兩口就把牠殺了」　男子直播虐狗牟利　電擊灌酒吊起打

內地一男子疑因曾遭狗咬而懷恨在心，在網絡直播虐狗過程，手段極其殘忍！短片中可見其對小狗進行吊打、冷凍和電擊，小狗不斷哀嚎，令人心痛；虐狗男更在社交平台建立私人群組，採取會員制收費牟利。事件引起關注，熱心人士「人肉搜尋」出虐狗男位置，成功救出三隻毛孩，虐狗男則立即「認衰」，發毒誓不再虐狗，否則「剁下右手食指」。

內地媒體報道，來自山東青州的虐狗男透過直播虐狗牟利，在社交平台上建立了相關群組，採取會員制收費，行為惡劣殘忍，惹起當地保護動物愛心人士不滿。

在短片中，虐狗男向棕色小狗不斷電擊並發出笑聲。（網絡圖片）

電擊、冷凍、灌酒 事後竟然大笑

曝光的片段中見到虐狗男不斷對一隻棕色小狗電擊，小狗遭四處亂竄走避，不斷哀鳴，虐狗男則發出笑聲，似乎得到了極大的滿足感。除了電擊之外，他還對另外兩隻小狗施虐，包括插鐵條、冷凍、抹芥末和灌酒等殘忍行徑。

曾遭狗咬不忿 虐狗報復

虐狗行為在社交媒體上激起了愛護動物人士憤慨，自發找到虐狗男的住處，成功救下三隻毛孩。虐狗男聲稱，曾經飼養過一隻泰迪犬，但被牠「咬了兩口」而心生不忿，將泰迪犬殺了，「就因為咬了我兩口，我就把牠殺了。」

群組會員制牟利 再犯斷指

保護動物的愛心人士稱，虐狗男在社交網上直播虐狗，採取群組會員制的方式牟利——「普通會員」入門費80元（合約92港元），「高級會員」入門費120元（合約138港元），獲取會員會贈送虛擬的網絡禮物給虐狗男。

因內地缺乏虐待動物的相關法例，愛心人士只能先存下證據，並要求虐狗男發誓不再虐狗。在眾人的圍堵下，他在鏡頭下「認衰」，表示不再虐狗，並願意接受所有人的監督，否則將「承擔所有責任」，他還伸出右手食指表示如若再犯，將「剁下右手食指」。