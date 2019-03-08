密碼「ji32k7au4a83」危險但超多人用　外國專家搲爆頭台灣人秒懂

大多網站都會要求用戶設定密碼時加入不同組合，如混入數字、符號及英文大細楷，做出看似非常安全的「水蛇春」密碼。近日外國一名軟件工程師發現，「ji32k7au4a83」這組熱門密碼看似極其精密，事實上安全性極低，這組密碼曾在檢測密碼外洩的網站上出現141次，意味這組密碼已有141次資料外洩情況。工程師忍不住在Twitter發帖，問網民為什麼這麼多人使用這組密碼，及為何如此容易被破解，帖子隨即引來聰明的台灣網民前往解謎，原來答案與台灣常用的注音輸入法有關。

根據專門檢測密碼外洩的網站「Have I Been Pwned」，這組密碼出現141次，意味這組密碼已有141次資料外洩情況。（Have I been Pwned網頁截圖）

一名外國硬件及軟件工程師Robert Ou最先發現這組密碼隱含的安全隱患，他本月初在Twitter發帖問網民，指密碼「ji32k7au4a83」看上去非常精密，但根據專門檢測密碼外洩的網站「Have I Been Pwned」，這組密碼曾出現141次，工程師不禁問道：「到底這情況為什麼會發生？如何發生？這組密碼怎樣被破解？」

有聰明的台灣網民隨即在其Twitter留言，告訴工程師這組密碼容易被破解的原因，關鍵是只要以台灣常用的注音輸入法輸入「ji32k7au4a83」，便會得出「我的密碼」這4個字，背後邏輯與網民常愛用「password」作密碼的道理一樣。

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2018年10大最不安全密碼，自己check下有無中

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翻查網絡安全密碼管理公司SplashData發布的2018年最差勁網絡密碼清單，當中上榜的密碼揭示，普通人選用密碼的邏輯其實不太安全，例如「123456」、「sunshine」（陽光）、「password」（密碼）、「iloveyou」（我愛你），這些密碼也許方便用戶使用，但論安全度卻絕不理想。

（綜合）