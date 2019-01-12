台天才黑客17歲攻破總統府網站　15年後「改邪歸正」成刑事局顧問

台灣「天才黑客」張啟元涉嫌入侵高鐵購票系統操作退款，讓科技偵查官警想起10多年前的黑客鬼才蘇柏榕，他唸高中時就入侵總統府網站，天賦異禀震驚辦案人員，被刑事局吸收為「專業顧問」。

台灣科技偵查官警表示，黑客鬼才蘇柏榕唸高中時就入侵總統府網站，天賦異禀震驚辦案人員，被刑事局吸收為「專業顧問」。 （聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影）

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蘇柏榕是台北市建國中學高材生，2003年在學時入侵台灣總統府網站，貼文「總統府指示，定4月1日愚人節為國定假日」，當時年僅17歲，被逮沒學乖，兩年後又到大學入學考試中心網站，竊取考生個資及成績賣給補習班，犯後自首到案。

蘇的專長是破解資安漏洞，技術強過不少科技偵查人員，刑事局看上他的天分，擔心被不法分子利用，安排他暑假期間至辦公室「打工」，曾協助分析網路電話，鎖定破獲詐騙集團電信機房。

刑事局幹員回憶，當年蘇柏榕沈默寡言，不擅人際溝通，一度有精神相關困擾，即便常向刑事局報到，仍持續犯案，曾侵入中華電信及BBS網站，長大總算「改邪歸正」，目前任職資安公司，仍與科偵官警保持密切聯繫。

外界將張啟元與蘇柏榕作比較，熟悉網路犯罪的官警說，張的技術不算高段，只是找到系統未檢核錯誤資料的瑕疵，事後又高調上網炫耀，看來像是想出鋒頭，蘇是功力紮實的專業黑客，兩人實力完全不是同等級。

警方說，雖然「天才黑客」故事令人津津樂道，但犯罪必須付出代價，社會不該將犯嫌「英雄化」，誤導年輕人把非法的黑帽黑客視為偶像。

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