奶奶質疑人奶少　阿姨餵初生嬰食橙試味　新手港媽哭訴壓力超大

無理奶奶已經難頂，加多一個麻煩女親友，當然令新手媽媽百上加斤。一名與奶奶同住、剛誕子出院的港媽在網上發文訴苦，指連環遭奶奶及阿姨疲勞轟炸，前者愛孫不愛媳，不停指責樓主，包括質疑人奶不足等；後者則不管樓主的兒子只有1個月大，竟餵男嬰吃橙試味，自己生病時仍然要抱嬰，令樓主極擔心兒子受傳染，慨嘆「生完仔仲要應付兩個『奶奶』」。帖文令一眾港媽超有共鳴，質疑「你老公去咗月球？」，更建議樓主一家三口「搬走…兩公婆返工，請姐姐（外傭）湊或返娘家住」。

無理奶奶已經難頂，加多一個麻煩女長輩，隨時令新抱百上加斤。（《BB來了》截圖）

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一名新手港媽投稿至facebook專頁「同住奶奶好惡頂」，指出本身與丈夫及奶奶同住，而奶奶的胞妹、即阿姨則居於別處。樓主早前誕下一名男嬰，出院回家照顧幼兒時，奶奶及阿姨的行為不停為樓主加添精神壓力。

樓主稱出院第一天，阿姨「已經即刻上嚟…每星期都要上嚟，每次都冇預先通知」，完全沒有理會樓主產後需要休息；而在男嬰一個月大時，某次剛好樓主不在家，阿姨竟餵嬰食橙，事後由奶奶開玩笑轉述事件。樓主即解釋嬰兒「唔食得，但奶奶完全不在意地稱「試下味啫，怕咩」。而阿姨縱使生病，「都要夾硬上嚟，奶奶仲話唔緊要」，甚至表示「想抱嬰就抱」，阿姨依言照做，導致樓主「心驚膽戰咗成星期，怕阿仔被傳染」。

樓主形容阿姨「當正係佢屋企咁」，有一次樓主在房內餵人奶，阿姨問「阿b係咪喺房」，樓主如實回答並要求稍等，詎料對方直接開門。當時樓主雖立即轉身，但卻發現阿姨「仲企喺度唔肯走」。

阿姨的行為已令樓主吃不消，而奶奶亦是難頂對象。樓主指兒子「喊多兩聲，奶奶就話餵唔飽人，叫轉奶粉」；而樓主嘗試泵奶，「泵得少少，奶奶就話見人哋儲到好多奶」，問樓主：「以後返工點算呀？」導致樓主精神緊張，更要預設計時器，阿仔唔飲都泵，成功「上奶…直至儲到雪櫃爆咗」，奶奶才收口。

另外，天氣一轉，奶奶即「驚死凍」，逼孫仔着過多衫，「搞到佢冬天都出熱痱，仲賴我亂食熱氣嘢，餵到阿仔咁」；奶奶又嘗試包辦所有育嬰事項，包括換尿片、沖涼、氹睡覺，然後卻向阿姨說「湊仔好攰，新抱唔做嘢」。

網民同情新手港媽的處理，指出「個個一開始都諗住唔想老公難做，死忍爛忍，有邊個想反面又面阻阻，但去到盡嘅時候，人係會爆」。（《BB來了》截圖）

此外，奶奶認為一旦發生問題，一定是樓主所致，例如兒子有尿布疹，即認定是樓主抹得不乾淨，但事後卻發現是兒子對某個牌子的尿片過敏；而兒子嘔奶，則一定是樓主沒有掃風，但樓主稱每次都掃到兒子出聲。



最終，樓主有天「頂唔順喺房喊，奶奶都要開門繼續講」，坦言「畀奶奶湊，反而加重精神壓力…想睇精神科醫生」，但丈夫亦只說「唔好諗咁多啦」，令到樓主孤立無援。

帖文引來不少網民留言，指「個個一開始都諗住唔想老公難做，死忍爛忍，有邊個想翻面又面阻阻？但去到盡嘅時候，人係會爆」，亦有人建議「同bb搬返娘家住一、兩個月先，等媽媽照顧你坐月，盡量唔好畀其他人影響情緒，咁樣落去好易抑鬱」。亦有人提議樓主「搬走，自己揾屋住，兩公婆返工，請姐姐湊，或者返娘家住，起碼唔使對住奶奶，人都開心啲」。

（fb專頁「同住奶奶好惡頂」）