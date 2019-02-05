老爺奶奶逼新抱生仔　連生兩女後要喝符水　仲要求睇心理醫生

時移世易，但總有些老人家獨愛男孫。日前，有台灣網民在網上爆料，說一對老人家一直精神虐待新抱，得知第一胎是女生後一直不信，說「神明指示是男生」。生完後老爺天天問新抱月經來了沒，結果第二胎仍是女生。老爺奶奶還迫新抱喝「生男」中藥、「符水」等，甚至認為她心理有病才生不出男生，要新抱看心理醫生。從兩老和新抱的對話截圖可見，他們只關心胎兒是男是女，而且每次問完都加一句「請回覆」，令一班網民火冒三丈，「這一定是通訊兵退伍的」，還建議新抱反擊問：「婆婆，妳自己再生一個如何？請回覆！」

台灣一名女子連生兩胎女嬰後，老爺奶奶竟要求她喝符水，更要拿來擦身。（fb群組「爆料公社」圖片）

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網民昨於台灣facebook群組「爆料公社」，分享一對守舊老人對新抱的所作所為及「Line」對話截圖。事件最早開始於2016年，當新抱懷孕產檢發現是女兒時，老爺卻一直堅持自己占卜問卦，「神明指示是男的」，直到寶寶出生後第一句「關心說話」仍然是問「是男是女？」

生完第一胎後，老爺幾乎天天問新抱月經來了沒，迫令她要喝「生男中藥」，到新抱懷孕後再用訊息「審問」，從截圖可見，老爺問產檢情況，加一句「請回覆」，再問：「胎兒呢？是男是女？妳沒有再次告知，肯定是女的，請回覆。」當新抱指上次聽醫生說是女生，老爺仍要追問這次檢查有沒有看是男是女，又一句「請回覆」，正常人看到都覺得心煩。當得知是女生，已開始逼新抱生第三胎，要求兒子新抱不准結紮。

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另外，對於兩胎都是女生，奶奶竟然認為是新抱有心理問題，要求她去看醫生，還寄給她一箱符水和衣服，迫她喝符水。老爺更因新抱連生兩女而言語欺凌，「出國玩就威脅妳生病回來」、「詛咒兒子出車禍，然後是新抱害的！」新抱和兩老不睦，老爺竟打電話鬧親家，說「妳女兒很囂張」。

網民看到帖文後無不翻白眼，「有強逼症？請回覆」、「公公還在人間嗎？請回覆」，認為老爺將新抱當成下屬，極不尊重。而且網民很好奇為何老爺奶奶將生不出男丁的責任全部推到新抱身上，「妳已經生過了，證明妳生得出來，生不出男的，叫她去問她兒子，順便丟一本國中生物課本給她」。而網民認為最大問題是，可憐新抱的老公似乎沒有幫她出頭，「先生去哪兒了」、「怎會選這種老公」。