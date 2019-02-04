台媽為仔囡瘋狂做手作　盲摸摸變專業　蘑菇屋、龍貓巴士超精緻

不少家長為了讓子女快樂成長都費盡心思，有台媽近日分享自己去年為子女所制作的手作，每件成品都花盡心思，當中利用紙箱及舊報紙製成的小型蘑菇屋和龍貓巴士，吸引超過1萬6千名網民朝聖，大讚她專業如道具組，更封她為神人，笑言「你的孩子很幸福呢」。

台媽解釋，蘑菇屋和龍貓巴士主體是用尿布紙箱和廢報紙製成，再用壁紙或壓克力顏料塗裝內外部。（facebook群組「爆廢公社」圖片）

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該名台媽在周六（2日）於facebook群組「爆廢公社」發文分享，指去年是她的「瘋狂手作年」，由於自己快踏入當全職媽媽的尾聲，所以就想回顧一下這個「瘋狂事跡」。她指出，無論小孩的幼稚園的親子作業，到各種節日的手工，都會親力親為。台媽盤點最「狂」的是兩個孩子的生日禮物，她為兒子做了一間蘑菇屋，為女兒做了一架龍貓巴士，兩者的主體均由尿布紙箱和舊報紙製成，再用壁紙或壓克力顏料塗裝內外部。

從她上載的照片所見，半個成人高的紅頂蘑菇屋，彷如是從童話世界裏走出來，屋外的樹葉用色紙修剪，鞭炮則用保鮮膜的圓管捲做，至於屋頂的煙囪，她笑言是兒子為了聖誕老人要求的必要配備。除外觀外，蘑菇屋內裏亦「麻雀雖小，五臟俱全」，不但有書籍及裝飾品等，當中的「電視」主體利用包裝電器的發泡膠製成，螢幕則是快被淘汰的minipad，所以可以播放影片，照片也可以觸控，沒電時更可以取出充電。

台媽盤點最「狂」的手作是蘑菇屋和龍貓巴士，有半個成人高。（facebook群組「爆廢公社」截圖）

而貓巴士的像真度也極高，內裏可容納兩名小朋友，台媽透露最難處理的是貓巴士臉部五官的比例和位置，因自己沒有美術背景，「重複塗塗抹抹好幾次才終於滿意」，笑言比例不對便會變松鼠臉。

台媽又指任全職媽媽前是一位老師，並不是從事美術行業的，所以製作方式很簡單非專業，她坦言近日新年大掃除很想把玩了一年的蘑菇屋丟掉，惟「看孩子還是很愛就暫時保留」，不排除有一天被小孩氣壊，就會把它扔掉。

這些強大的手工作品吸引超過1.6萬網民關注，大讚她手藝技術高超又「瘋狂」，指當了媽媽的都會變超人；又有人笑言，這樣會令其他媽媽很大壓力，「你這樣子讓其他的全職媽媽，應該無地自容吧」、「我絕對不會讓我孩子們看到別人的媽媽這麼厲害」、「媽媽可以考慮加入道具組」。

亦有不少人要求台媽開教學，傳授當中技巧給其他媽媽們，惟她表示照顧子女實在太忙，「教學文請等待我擠出時間慢慢生產」。

（fb群組「爆廢公社」）