未婚夫令不可能成真　「鬍鬚佬」意外懷孕遭歧視：為了兒子值得

美國德州男子辛普森（Wyley Simpmson）滿臉鬍鬚，但去年腹部漸漸隆起，且十分圓潤，明顯不是「啤酒肚」，答案竟然是他懷孕了！原來，28歲的辛普森天生女兒身，在21歲開始接受荷爾蒙治療變性，醫生說過「他」不會懷孕，豈料未婚夫格特（Stephen Gaeth）竟令不可能變成可能。結果辛普森順利產下一名兒子。

長期服用睾酮素停經多年

辛普森自小就渴望變為男性，到了21歲終於決定變性，接受荷爾蒙治療令到聲音變低沉、體毛增多、長出鬍子；在2013年進行切除乳房手術，並憑不斷健身鍛鍊出一身肌肉，外表看起來完全是一名男性。

辛普森後來透過交友軟件認識未婚夫格特（Stephen Gaeth），雖然辛普森下體沒有動過手術，但他長期服用睾酮素（testosterone），已經多年沒有月經，醫生也認為他沒有可能懷孕，因此辛普森與未婚夫都非常「放心」。

過了不久，辛普森出現孕吐等徵兆，去年2月證實懷孕，「當時我很害怕，情緒激動，開始哭起來，不知道該怎麼辦。」冷靜下來後，他還是決定要把孩子生下來，「我一直想做爸爸，雖然事情發生得很突然，而且不是我想像的方式，我還是想：『就這樣做吧』。」

辛普森懷孕期間不停遭受旁人和網民的言語攻擊，他默默忍受這些冷嘲熱諷和身體巨大的變化，去年9月剖腹產下兒子羅恩。（Facebook）

+ 6 + 5 + 4

「大肚男人」飽受歧視

辛普森懷孕期間不停遭到旁人和網民言語攻擊，「他們說我永遠無法成為男人、男人不會懷孕生子」，他默默忍受這些冷嘲熱諷和身體巨大的變化，去年9月剖腹產下兒子羅恩（Rowan）。

兒子出世後，別人不再標籤辛普森為「懷孕的男人」，辛普森和格特成為「一對養育孩子的同性伴侶」，所受的歧視大大減少。他們非常享受做爸爸，興奮地期待展開新家庭生活。

羅恩現已6個月大，辛普森說，看着兒子就覺得之前承受的身心痛楚都是值得的。另外，他準備在未來徹底變性，接受手術，包括裝上人工陰莖，「我沒有因為今次的事減少了男子氣概，但懷孕是很女性化的事，不符合我的性別認同，所以這不會再發生了。」

（綜合報道）