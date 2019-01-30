泰男Kan拒當兵變性做女人　花12萬港幣做8項手術即變女神！

服兵役的壓力，相信全香港土生土長的男性都未感受過，但其實在很多國家和地方都有強制性服役的法例，尤以南韓為例，20歲至28歲男性必需當兵，為期半年至三年不等，不少男藝人在服兵役後名氣都大不如前。到底服兵役有多可怕呢？泰國有一名22花美男Kan Kanchanasutha害怕服兵伇的程度，竟然強烈到決定做變性手術成為女性去免除當兵的責任。變性半年後的Kan更一躍成為IG「女神」！

Kan真係靚過唔少女人：

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變性前，Kan其實已是一位清秀男子：

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12萬港幣做8項手術 比《後街女孩》更快手！

Kan前後花了12萬進行了8項手術，包括移植手術、鼻子、臉頰、胸部等等，經歷6個月的時間，定期服用雌激素去維持，終於由一名清秀的美男子轉變成為一位比女性更有女人味的「女神」，比起最近在Netflix熱播的日本動畫《後街女孩》中，三位主角花一年時間由黑道中人變性為女團成員快足一倍。其實Kan在變性之前曾遭到家人的強烈反對，但由於他的堅持，成功說服了家人，而且在變性後除了免除兵役之外，更成為一位「女神」，犧牲總算值得吧？

《後街女孩》相關畫面：