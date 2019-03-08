順德警男扮女裝　拍抖音警告小心網騙　網民錯重點：妖豔不做作

做警察需要除暴安良、維護法紀，保障市民生命安全及財產，沒想到還需要一顆少女心！內地佛山市順德區公安局近日為了呼籲市民慎防網上交友陷阱，在微博上發布了一條以「抖音」方式拍的片段，男公安扮女裝，告誡大眾別輕易中招。宣傳片段令網民爆笑不已，更有人直言被片中的撩人模樣騙倒。

公安人員男扮女裝，宣傳網上交友陷阱。（微博「順德警察」短片截圖）

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佛山市順德區公安局官方微博「順德警察」周五（8日）分享了一段宣傳短片，片中可見，一名男子帶着假髮，然後一下秒瞬間就變成「高冷美女」，並做出撩頭髮、輕撫嘴唇等嫵媚動作，而他隨後被拘捕，警員則用廣東話說出：「順德員警提醒您：『網路交友需謹慎，網上戀情有風險。』」

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該片段引起網民關注，大讚有創意，公安人員敬業，「他這麼熟練肯定不是第一次扮女裝」。惟不少人卻錯重點，指片的男子扮的非常引誘人，「那個摸嘴唇成功吸引了我，請問大哥是怎麼做到如此妖豔不做作並且性感得令人心動呢」、「這個女裝小哥哥我看了十遍」、「漂亮得讓我一個女人都慚愧」。

（微博）