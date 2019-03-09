【暗黑料理】台爸電飯煲製可怕糊狀物　網民：騙我沒見過水泥？

一班廚師努力追求色、香、味的同時，為數不少的「暗黑料理人」亦在研發新的暗黑料理，提供更高層次的觀能刺激。日前，一名台灣網民的爸爸用智能電飯煲做了一鍋用芝麻做成的不知名食物，看起來像「一陀大便」。他還提到爸爸是學土木工程的，看過照片的人不禁直言：「騙我沒見過水泥？」

台灣網民上載了爸爸做的「暗黑料理」，糊狀物用芝麻做成，夾雜一些枸杞。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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煮食時過度追求健康，又不擅做菜，做出暗黑料理少不免。這名台灣網民在facebook群組「爆廢公社」分享，爸爸用智能電飯煲做出一鍋東西，說是用芝麻做出來的。他吃了一口，感受到「一股枸杞的酸味加上芋頭混雜的芝麻味道」，感覺非常怪異。

他慨嘆道：「我相信如果電鍋真的有智慧，應該會哭泣，芋頭與芝麻在電鍋中發出一道金色光芒，成為一坨大便。」他還特別提到，爸爸是學土木工程的，笑問：「我該注意甚麼？」

從樓主上載的照片可見，暗黑料理淺啡色，呈泥狀非常黏稠，中間還浮現一顆顆的枸杞，像泥土中夾雜的碎石，乍看之下比較像在下雨天，在樹底挖出的濕潤泥土。他還用湯匙插進煲內攪拌，看起來就似水泥。

暗黑料理大全：

+ 9 + 8 + 7

樓主爸爸的料理的賣相引起網民無限想像，猜說糊狀物可「拿來砌磚」、又猜是「中醫藥膏」、「狗吃壞肚子拉出來的東西」以及「新建築物料」；但大部份人都認為這根本是水泥，笑指「不要玩泥好嗎」。亦有留言認為樓主爸爸的「配方出了問題」，「超養生，都不餓了」，「 爸爸果然學有專精，連電鍋都能做出水泥來」。

（fb 群組「爆廢公社」）