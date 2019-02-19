【暗黑料理】日本富山便利店賣地獄飯糰　關東煮、拉麵味試過未？

俗語有云：「食過紅豆軍艦壽司就是好兄弟」，它在香港人心中留下了深刻的印象，遠至日本，亦可以找到和紅豆軍艦壽司媲美的「地獄料理」。在富山縣有一間便利店，被網民們譽為「傳說級」，店內出售多款「騎呢商品」，如鹿肉、馬肉、野豬肉，甚至熊肉飯糰，更有朱古力餅、關東煮、草莓大福三文治等等，吸引不少人前往朝聖。

便利店叫「立山Thunderbird」（立山サンダーバード），位於富山縣立山町，火車站横江駅外。（Twitter「_arnon_」圖片）

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有日本網民近日發帖，表示最近剛好來富山，順便到傳說中的便利店朝聖，同時上傳了幾張店內的相片。相中可見，貨品架有出售各種在城市嚐不到的野味飯團，如鹿肉、馬肉、野豬肉、熊肉飯糰；更有國民朱古力的配搭，明治草菇山朱古力忌廉三文治、明治阿波羅士多啤梨味朱古力忌廉三文治。而樓主則表示很多都售罄了，當中鹿肉飯糰挺好吃的。

店內出售多款「奇葩商品」，如圖中的草莓大福三文治和橘子忌廉三文治。（網上圖片）

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其實這間傳說中的便利店叫「立山Thunderbird」（立山サンダーバード），位於富山縣立山町，火車站横江駅外。店鋪除了售賣富山的紀念品外，更有特產製成的飯糰及三文治，除了野味飯糰外，更有奇特口味的螢火魷飯糰、日式醬油丸子（御手洗團子）熱狗三文治、關東煮三文治、豬肉味噌湯三文治、富山黑拉麵三文治、中華涼麵三文治、草莓大福三文治等等，店鋪共提供108種千奇百趣的三文治。

震撼的相片衝擊視覺，引發網民瘋傳。不少日本網民表示想一試，惟有人認為飯糰和三文治的餡料令人不敢恭維，看到照片就先放棄了；有網民表示這間便利店非常出名，經常受電視台採訪；而有富山縣的居民表示從不知道這間便利店，揚言改天要一戰。

（Twitter「PSYCHO_LIZARD_」）