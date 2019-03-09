銀龍響應環保不供應紙巾　每包Tempo售2元　網民︰巧立名目賺錢？

紙巾是其中一項環保人士提倡減少使用的日常用品，不少食肆都響應環保趨勢，不會主動供應紙巾給食客。近日有網民發現銀龍茶餐廳以每包2元的價錢售賣Tempo紙巾，但遭連登網民質疑自相矛盾，實質巧立名目賺錢；不過亦有網民指其他食肆都有類似措施，並非天方夜譚。《香港01》正向銀龍茶餐廳查詢相關安排。

銀龍茶餐廳以每包2元的價錢售賣Tempo紙巾，但遭連登用戶質疑自相矛盾，實質巧立名目賺錢，但亦有網民指其他食肆都有類似措施，並非天方夜譚。（資料圖片/領展圖片）

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連登用戶以「銀龍為響應環保，不供應紙巾，根本天方夜譚」，狠批「有種你就連紙巾都唔賣，又話環保又賣紙……巧立明目」，更有巴打附和上載銀龍的告示，寫有「為響應環保，餐廳不供應紙巾，如需購買Tempo紙巾（每包$2），可向職員查詢」。不過有網民指出，其他食肆都有類似賣紙巾的措施，「咩天方夜譚呀」、「而家好多餐廳係連一張紙巾都唔畀，要你直接買」。

《香港01》記者曾致電銀龍飲食集團其中一間茶餐廳分店了解事件，但職員表示需由辦公室人員回應；記者再致電銀龍的辦公室，惟暫時無人接聽。

在剛過去的農曆新年，銀龍飲食集團亦曾於官方facebook專頁發文，分享集團旗下員工參與綠領行動的「利市封回收重用大行動」情況，相片可見有員工於辦公室收集利市封後再送到回收點，完成後又呼籲顧客回收利市封。

（綜合）