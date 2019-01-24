台露宿者連偷8輛電單車　博拉去警署有原因　警嘆「中伏」有損失

台灣台北市西門町今年1月初連續發生多起機車竊案，轄區警方經過分析，發現失竊車輛多為駕駛疏忽未拔車鑰匙所導致，便擴大調閱周邊監視器影像，找到一名綽號「阿豐」的46歲許姓街友行跡可疑，多次竊走機車，四處閒晃後隨便棄置。

台灣警方找到一名綽號「阿豐」的46歲許姓街友行跡可疑，多次竊走機車，四處閒晃後隨便棄置。（聯合新聞網提供）

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警方鎖定許男行蹤，在1月14日發現他在西門町商圈一帶遊蕩，伺機找尋未拔鑰匙的機車，巡邏員警將他帶回拍派出所，他一度否認涉案，直到看到監視器畫面才坦承犯案，並帶警方尋回失竊車輛。警方依竊盜罪函送台北地檢署偵辦。

據了解，許姓街友1月初於萬華分局武昌街派出所、漢中街派出所轄區共竊走8輛機車，但都只是四處騎乘、閒晃，每次被警方帶回派出所時，便胃口大開、熟練地討便當吃，疑似因為長期在街頭上捱餓受凍，想藉由犯案到警局蹭飯，讓轄區警方傷透腦筋，大呼「財損最嚴重的應該是警方」。

警方仍呼籲，年關將近，車主不要因一時疏忽，未將車鑰匙取下而被壞人竊取。

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