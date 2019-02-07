【回到三國】三國時代經濟崩潰以物易物有錢都無用　從商慘過耕田

身為一個雙足甚少踏着泥土的香港人，當目睹在三國時代耕田（屯田）原來也是慘絕人寰，毫無人權，大概都會另謀出路吧！做生意要如何保障自己，要怎樣做才不會血本無歸？甚至可以「食水深賺到笑」？回到三國攻略最後一集，現即送上。

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經濟大魔王．董卓

在SLG《三國志》，董卓的政治力素來低迷（如《三國志11》只有37點），關於這一點，筆者曾經以董卓招攬名士的政治觸覺提出異議。然而，環顧董卓另一些舉措，這個數字也不盡失實，皆因，漢末最嚴重的通貨膨脹乃至貨幣經濟崩潰，正是由董仲穎所起。

話說初平元年（190年），董卓除了遷都長安，更大舉盜發皇帝陵墓與大臣冢，毀壞銅鐘與秦始皇政哥哥鑄造的銅人，又將當時流通的五銖錢溶掉，鑄造出細小輕身、沒有紋樣的小錢，史稱「董卓五銖」。道理跟現在所謂的「印銀紙」差不多，貨幣供應增加，貨幣就會貶值，物價隨之上漲。更何況董卓五銖本身粗製濫造，不知多少塊才抵得上一塊純正的五銖，結果當然是「貨輕而物貴，穀一斛至數十萬，自是後錢貨不行。」（《三國志．董卓傳》）話說得很白，就是董卓五銖的價值跟垃圾沒差，大家寧願不用錢做交易。

董卓五銖（視覺中國）

有別於當今貨幣的信用本位，以發行機關（政府）的信用為發行基礎，古代金屬貨幣的價值，取決其實際質量，換着你是老闆，想必也不想收取銅鐵成份少得可憐的董卓五銖吧，要交易貨品，倒不如用質素較佳的私鑄錢，甚至退化到以物換物也比使用貨幣來得心安。漢末三國貨幣經濟的崩潰，實是始於董卓。董卓的脂肪只燃燒了數天，但他為中華經濟帶來的破壞，卻是長久得多。

由此可見，如果你認為，在三國時代從商應該會比耕田輕鬆，那就大錯特錯了。假設你人在首都，經商維生，不但要面對董卓軍洗劫的風險，還要承受貨幣經濟崩潰的危機——在三國時代做生意，董肥可是不折不扣的大頭目！然而，幸好你有這篇文章當水晶球，在此建議，你可以事前把貨幣兌換成實物，甚至以私財收買董卓心腹暗殺董卓，好運的話，說不定還能在史冊留下一筆。

從商絕不比耕田輕鬆。（《胡雪巖》劇照）

沒錢銅

董卓之所以鑄造大量劣幣有兩大原因，第一，錢不夠，第二，銅不夠。後漢末有個不可不提的問題，就是政府缺錢（將來會在靈帝篇交代），財富集中在大族豪強手上。財富不均之患，董卓有着第一身體驗。卻說董卓率兵逼近京城時，曾呈了上一份奏章，當中提到他將士飢餓困乏，矢志誅盡宦官以除民害，向朝庭追討欠薪[1]。換句話說，東漢政府當時的窮，是去到前線將士「有汗出，無糧出」的地步。由此可見，董卓入洛後，之所以縱容士兵對洛陽富人「突其廬舍，淫略婦女，剽虜資物」，只好說亦有相應原因。在這個背景下，董卓不僅對朝庭民間搜括一番，還透過「董卓五銖」攫取財富，不僅為了自肥，也為了應付軍事需要。

至於銅不夠這個問題，從董卓為了鑄錢，要溶掉秦始皇的銅人也能感受其端倪。話說中華的產銅地，都集中於南方的長江流域一帶，另外還有益州這個天府之國，西漢政府欲發行貨幣，也得從揚州豫章郡與蜀郡嚴道縣的銅山開採銅礦[2]。地方諸侯不與董卓為伍，董卓固然無法從南方調動銅礦，只能以「就地取材」的方法鑄造劣質貨幣。

董卓。（《三國》劇照）

東漢的經濟結構問題

但，社會問題很難全怪在一個人頭上，就算對董卓也是一樣。難道不覺得奇怪嗎？董卓發行爛錢，區區一次，便導致漢末的貨幣經濟關門大吉，連所謂「暴力救市」都沒做。這個結果，恐怕是更加反映出，東漢貨幣經濟的脆弱。

有別於與百業待興的西漢，東漢一開局，就是一個豪族主導的社會。掌權者大抵同時身為豪族地主，坐擁大量私有部曲、僮客（奴僕）、田地，經濟收益來自農奴的農業生產，不論是供養部曲僮客，抑或在市場進行交易，都可透過穀物布帛支付（如換作銅錢反而多一重工夫）。豪族之所以能支配大量勞動力，在於農奴必須仰賴豪族的供養，如果貨幣經濟有一定發展，農奴的生產能換做貨幣的話，這個關係就會瓦解，因為貨幣能帶來自由[3]－－吃甚麼的自由，玩甚麼的自由，到哪裏去的自由，當其他國民的自由（移民是也）。

早於西漢，晁錯便發現貨幣「輕微易藏，在於把握，可以周海內而亡飢寒之患」，導致屬下對上級失去忠誠，不願再接受其支配，「此令臣輕背其主，而民易去其鄉，盜賊有所勸，亡逃者得輕資也。」（《漢書．食貨志上》）。西漢商業與貨幣經濟同興同盛，在後期更出現農民把田賣掉、棄農從商的現象。因為比起從商，耕田又窮又苦，就算生意幹不成，也可當個偷錢賊。要不是新朝王莽亂發貨幣，令貨幣經濟大受打擊，說不定中國的資本主義萌芽就不用等到宋朝了。

新朝王莽。（視覺中國）

豪族性質上與貨幣經濟背道而馳，它們不需依賴貨幣，對於貨幣想法落後、態度消極，連錢都不看重，更不要說甚麼發展自由經濟了。豪族當政與主宰經濟結構的結果，就是東漢的商業與貨幣經濟遠遠不及西漢。（換句話說，想在古代來個白手興家發達致富，必定要選西漢，別因為一樣都是姓劉的就隨便選東漢）東漢年間，由於貨幣流通量不足，有人便將五銖錢剪邊（剪輪錢）或鑿開內圈（綖環錢）使用，導致惡錢橫行、通貨膨脹[4]，平民因手上錢幣貶值而陷入貧困－－不是沒人發現這個問題，但問題是，東漢朝政不將貨幣當作一回事。按《後漢書．劉陶傳》，有人上書建議，朝廷應重新發行成色與面值相等的良幣（改鑄大錢），解決人民貧困問題。然而劉陶卻認為，人民可以一百年不用貨幣，但不可以挨半天餓，與其鑄錢，不如專注農業，解決飢寒問題。桓帝聽不出這番話有甚麼問題，便順着劉陶的思路不鑄錢。

不論是貨幣不足，抑或惡錢橫行，東漢朝廷都沒認真處理過，只是任由問題惡化，難怪董卓只憑一招「董卓五銖」，便令東漢的貨幣經濟一命嗚呼。

回歸自然經濟

銅錢信用破產，人們寧願以實物充當貨幣，比如東漢時已可當作「貨幣」使用的穀物與布帛。曹丕向吝嗇鬼曹洪借錢不成，他要求的金額是「絹百匹」；曹操執政時，也只能以實物繳納稅收，不像漢代稅制以錢繳納[5]。縱使曹操曾發令棄用董卓小錢，重投五銖錢的懷抱，嘗試重建貨幣經濟，但礙於銅錢始終不夠，加上三國戰亂頻仍，生產力與消費力隨着人口銳減而急劇衰退，商業與貨幣只有雙雙萎靡一途。就算來到相對穩定的魏明帝時代，百姓仍然以穀物布帛做交易[6]，說明戰火帶來的經濟倒退，修復實在需要很長的時間。所以說，別以為在SLG《三國志》發展商業，聽到銅錢鈴鈴作響，便以為三國時代跟我們一樣，習慣使用貨幣交易。你當時用的，其實都是很笨重的穀物與布帛，保證會感激信用卡的偉大。

結論：做狗狗

好了，看我一直在說東漢三國的經濟有多糟糕，以為我是來打擊你們嗎？哪裏哪裏，知道問題所在，才能找出解決方法。既然實物才有價值，那回到三國時，記得勤於生產實物就好，還應該學學食神，用水把穀物有多重增多重，將布料有多薄織多薄，自製穀物布帛的劣幣版（太賤了別向他人透露是我教曉你們）[6]。也可試試飼養馬牛、尋找好狗，馬跟牛何其重要，恐怕不用多費唇舌，耕田打仗都需要牠，當時地方官在史書留下政績，都離不開協助人民養牛養馬[7]。不過，狗狗又是何解呢？聽好，原來一隻好狗在東吳值數千匹布，幫牠加條漂漂的彩帶，更可叫價一萬元。比起一個賤民只值十六匹至六十匹布，說的是百倍以上的差距[8]……

「不幸穿越三國系列」來到最後一集，經過七千字的探討，才發覺回到三國的最佳方針，不是重生做人，而是重生做狗狗，同樣被販子抓住，價值卻是天與地的分別。還有，你能發覺嗎？東漢農奴囚於沒貨幣，現代港奴囚於樓價高企，兩套人生遊戲，時代背景不同，系統卻是同一種的爛，還想以人類身分玩多遍？免了，還是當狗狗最好。且看我以可愛外表、矯健身手，上演一場Three Kingdoms Survival。

[1]《三國志．董卓傳》注引《典略》：「臣前奉詔討於扶羅，將士飢乏，不肯渡河，皆言欲詣京師先誅閹豎以除民害，從台閣求乞資直。」

[2]全漢昇著，1991年，《中國經濟史研究》，《中古自然經濟》，頁10。

[3]宋敘五：《重讀全師〈中古自然經濟〉敬作補充》，《邦計貨殖——中國經濟的結構與變遷》，2013年。

[4]滿田剛著，2006年，《三国志 正史と小説の狭間》，頁94。

[5]全漢昇著，1991年，《中國經濟史研究》，《中古自然經濟》，頁61。

[6]《晉書．食貨志》：「至（魏）明帝世，錢廢殼用既久，人間巧偽漸多，競濕殼要利，作薄絹以為市，雖處以嚴刑而不能禁。」

[7]《三國志．杜畿傳》：「漸課民畜牸牛草馬，下逮雞豚犬豕，皆有章程。百姓勤農，家家豐實。」

[8]《三國志．孫皓傳》注《江表傳》：「一犬至直數千匹 ，御犬率具纓，直錢一萬。 」人口價見《三國志．王昶傳》注《任嘏別傳》。

撰文：KANA 前遊戲雜誌編輯，現職日語翻譯，著作《打爆真．三國歷史》現於港台各大書局及電子書店有售。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「不幸回到三國我的人生突入地獄難度 貨幣及生產篇（三之三）」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）