廣東女ATM存錢遇劫　匪徒見戶口結餘係「0」　即場歸還現金

遇到賊人，要怎樣做才安全？廣東河源一名女子竟因貧窮而避過一劫，她在櫃員機存錢後，一轉身就看到男子持刀搶劫，劫匪拿了女子的2500元人民幣（約2,919港元），再示意女子繼續查看卡內餘額，當男子發現女子的戶口內已經沒有餘額，男子竟將搶到手的錢全都還給女子，不過即使錢已經歸還，男子仍將面臨刑事處分。

李女說，當男子靠近，她已經意識到是打劫的，為了保命，李女即時把準備要存入去的2500元人民幣給了男子。（網上圖片）

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廣東河源的李姓女子上月在自動櫃員機存錢時，被一名男子持刀搶劫。李女說，當男子靠近，她已經意識到是打劫的，為了保命，李女即時把準備要存入去的2500元人民幣給了男子。

但男子仍不滿足，要求她查詢提款卡中的餘額，想搶走更多，沒想到卡中餘額顯示為「0」，這時意想不到的事情發生了，男子看了之後竟笑了一下，並「良心發現」把搶走的錢還給李女。

後來，民警接報到現場，透過閉路電視鎖定賊人的身分，並把他拘捕，雖然男子已經把錢還給受害人，但其行為還是構成犯罪，現正被刑事拘留。

男子要求李查詢提款卡中的餘額，沒想到卡中餘額顯示為「0」，男子冷笑後把搶走的錢還給李就離開了。（網上圖片）

不少網民看過後，笑言「這...窮的劫匪都不想搶了」、「貧窮使我安全」、「貧窮的人不配被搶劫」、「事實證明，沒錢連劫匪都看不起你」，亦有網民希望劫匪可獲輕判，「輕罰點，畢竟人有點良心的」、「我只能說盜亦有道」。

（綜合）