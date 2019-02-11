台債仔欠賭債5萬港元　帶埋債主全家打劫金鋪　搶走5金鍊後落網

台灣吳姓男子過年賭博欠債20多萬（約港幣5萬元），前天找林姓債主合謀打劫金鋪，由林帶不知情妻子和一歲兒子佯裝購買滿歲禮，吳再趁店員分神搶走五條金項鍊，價值約40萬元（約港幣10萬元）；兩人隨後典當34萬元分贓被警方盯上，4小時後落網，依搶奪罪嫌送辦。檢方聲押吳，林以2萬元（約港幣5000元）保釋。

吳姓男子過年賭博欠債20多萬，前天找林姓債主合謀打劫金鋪。（Gettyimages／視覺中國）

警方調查，21歲吳姓男子過年期間四處聚賭，積欠不少債務，他為了還錢，決定搶金鋪金飾。吳找積欠9萬元（約港幣2.2萬元）的債主林姓男子（28歲）合作，選定竹北市一家金鋪為目標，8日傍晚下手。

林瞞着妻子，帶妻子和一歲兒子進入金鋪詢問金飾價格，沒多久，吳也跟着進金鋪假裝要買金項鍊；金鋪老闆將金項鍊拿出供挑選，林即帶着妻子先離開，吳趁着金鋪開門之際，迅速搶走桌上五條金項鍊逃逸。

林當下還高喊搶劫，作勢要追嫌犯，妻子和金鋪老闆完全被蒙在鼓裏；吳、林隨後分騎機車到新竹市一家當鋪典當34萬（約港幣8.5萬元）元，但警方早已通報各大金鋪和當鋪，並根據監視器查出身份，4小時後逮捕兩人。

21歲吳姓男子（左）前天趁機搶走銀樓五條金項鍊逃逸。（聯合新聞網提供）

警詢時，吳承認因欠賭債行搶，34萬除了9萬元（約港幣2.2萬元）還林姓男子外，其餘在身上被查獲；林說知道吳要搶金鋪，但否認共謀。

林妻說，她並不認識吳姓男子，事先不知情，和丈夫無經濟壓力，不知道丈夫為何要幫助吳犯案，難過表示「這個年難過了」。

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