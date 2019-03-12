存活率僅4%不放棄　英超球隊替她籌款　4歲女奇蹟戰勝癌魔

英國倫敦東部霍恩徹奇（Hornchurch）的4歲女童卡頓（Isla Caton），在2017年3月確診患了神經細胞瘤（neuroblastoma）第四期，由於癌細胞已擴散至骨頭和骨髓，當時醫生認為其存活率僅4%，而且全英國亦找不到合適的療法；幸好，卡頓的父母發現西班牙巴塞羅那有適合的全新療法可以一試，在獲得英超球隊韋斯咸（West Ham）及米禾爾（Millwall）發起眾籌幫助下，卡頓終成功戰勝癌魔。

往巴塞羅那尋求新治療

卡頓所患的是一種主要發生在兒童身上的惡性腫瘤，全英國每年約有100患者，而且根治機會非常渺茫，因此，卡頓確診之後，39歲的媽媽妮古拉（Nicola）和49歲爸爸馬克（Mark）可謂大受打擊。

然而兩夫婦並沒有放棄，妮古拉說「當時我們被告知，卡頓只餘下3至6個月的壽命，由於在英國沒有適合她的療法，於是我們決定去巴塞羅那尋求新治療。」

卡頓2017年3月確診患上神經細胞瘤，當時醫生認為她的生存機率只有4%。（Facebook圖片）

卡頓之後前往當地的Sant Joan de Déu兒童醫院接受一項混合化學及抗體的全新療法，本來她在輪候名單上排第4，但醫生認為她是最適合的人選，於是卡頓便成為首次接受新療法患者。

醫療費用方面，除了英國名嘴柯登（James Corden）和男演員戴爾（Danny Dyer）外，英超球隊韋斯咸（West Ham）和其「世仇」米禾爾（Millwall）亦暫時偃旗息鼓，一同替卡頓籌得50萬英鎊（約513萬港元）資助她進行治療。

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「那是我生命中最美好一天」

現在卡頓仍需要接受治療以確保癌」症不會復發，預計還有兩輪化療及一次疫苗注射，妮古拉謂：「當知道她體內終於沒有癌細胞後，我即時哭成淚人，那是我生命中最美好的一天。老實說，我至今仍覺得難以置信。我們希望能早日回家，然後安排她上學，我只想她像普通小孩一樣享受童年生活。」

妮古拉還希望卡頓的好消息能鼓勵到其他年輕癌症患者和他們的家人，並建議如果英國國民保健服務（National Health Service，NHS）沒有提供所需的療法，可以考慮前往眾籌網站尋求協助，但必須要先肯定有關療法是有科學根據，以及是在醫院中進行的。