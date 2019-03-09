單親菲傭確診癌症慘被炒　獲親妹僱主幫助　網上眾籌65萬醫療費

本港有為數不少的外籍傭工，離鄉別井到外地工作固然辛苦，一但遇上無法預料的病症相信更為徬徨。兩年前隻身到港的菲傭Baby Jane Allas，不幸確診第三期子宮頸癌。正當面對急切的醫療需要時，其巴基斯坦裔僱主竟以其患病為由，於她放取病假時終止僱傭合約，令她不僅無法在港接受治療，更需要離開香港。 現時幸得其同在港工作的妹妹接濟，並獲得妹妹的僱主協助追討賠償，並於網上發起眾籌65萬元作醫療費用。Allas 現時正接受初步的治療，獲得一名腫瘤學專家願意低價協助其治療；而眾籌行動於一個多星期內，已籌得逾 53萬元。

Baby Jane Allas確診癌症後，慘被僱主解僱。（法新社圖片）

現年38歲的Baby Jane Allas，為一名育有五名子女的單親媽媽。她於2017年隻身來港，於一個巴基斯坦裔的家庭內擔任外傭。於其初到埗的照片可見，Allas仍然笑容滿面，而身形更為豐滿。

Baby Jane Allas於初到港時，不僅笑容滿面，身形更比現時豐滿得多。（眾籌網站圖片）

睡雜物房 吃剩菜或過期食物

可惜好景不常， Allas的僱主不僅經常要求她於假日時工作，更只安排她睡於雜物房內的一張單薄的棉被上。非但不能休息，她更只能進食冷飯剩菜或過期食物，僱主又計算着她吃了多少片麵包及規限每周可吃的雞蛋數目。任職短短一年內，Allas的體重驟減16公斤；咬緊牙關捱下去，她只盼有日可遇到更好的僱主。

Allas於今年1月確診第三期子宮頸癌，可見其臉容憔悴。（眾籌網站圖片）

僱主趁放病假時發解僱信 更祝Wish you good health

Allas於去年底開始感到身體不適，惟由於其僱主拒絕求診要求，拖延至今年1月才接受治療。最終於1月20日確診為第三期子宮頸癌，並獲轉介至屯門醫院接受治療。醫生先後兩次簽發病假，分別於1月25日至2月14日及2月16日至18日。而Allas的僱主於2月17日，突然向她提出終止僱傭合約，並於發信後兩日生效。信上寫明其終止合約的原因為患癌（Reason for termination：Diagnosed with cervical cancer），信末更補上一句「祝你身體健康」（Wish you good health）。

Allas拒絕接受其解僱信後，其僱主更將合約副本、屯門醫院的轉介信沒收，禁止她於完約前離開家中。

在失去工作簽證後，Allas便無法再在公立醫院接受化療、放射治療和做手術。

Allas（右） 幸獲其妹妹Mary Anne（圖左）接濟及妹妹的僱主協助。（法新社圖片）

眾籌65萬醫療費獲支持 尚距目標約12萬

其後Allas幸獲同在港工作的妹妹Mary Anne接濟，而其僱主獲悉Allas的情況後，不僅允許她居住家中，更協助她向勞工處及平機會投訴，盼向其僱主追討倍償。為應付高達40萬港元的手術費，及其他額外醫療開支，她們現正於網上展開眾籌，目標可籌集65萬港元，截至今晚已籌得逾53萬元。

根據其妹妹僱主、眾籌發起人稱，現時Allas正接受首階段的癌症治療，並獲一名腫瘤科專家協助。她於本周接受掃描後，將進一步制定治療方向。而她們於本周將會到勞工處進行投訴後首次會議。而根據法新社的報導，他們嘗試聯絡Allas的巴裔僱主，但對方並無任何回覆。

Allas的遭遇獲得不少人同情，眾籌展開一個多星期，已籌得逾53萬元。（GoGetFunding網頁截圖）

僱主趁僱員放病假解僱屬違法

勞工處已獲悉有關個案，將為Allas提供協助。根據法例規定，僱主在僱員放取有薪病假期間作出解僱，屬於違法，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款10萬元；僱主一旦要與外傭終止合約，都必須按規定給予一個月的書面通知及支付代通知金。