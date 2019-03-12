雪櫃長期塞爆　台男求助尋牛奶梅酒　網民齊玩《Where's Wally?》

《Where's Wally?》使人又愛又恨，玩家用盡「摩擦力」尋找威利在哪兒，但台灣發生真實版《Where's Wally》，一名男網民日前上載家中長期存於爆滿狀態的雪櫃圖片，亦指兒時試過被冷藏食物砸中腳部留下陰影，今次嘗試在雪櫃內找凍飲，但失敗告終，於是向其他網民求救，網民發揮「摩擦力」指出凍飲位置，更形容樓主雪櫃「太可怕」、「似垃圾堆」、「不會壞掉嗎？」

家中雪櫃長期存於爆滿狀態，使台男向其他網民求救尋找梅酒及牛奶。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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台灣一名男網民在facebook群組「爆廢公社」上載4張圖片，可見雪櫃放滿大量用膠袋裝好的食物及飲料，包括滷肉、雞翼、雪糕及蔬菜，樓主指「小時候凍魚掉落砸中腳」形容「產生陰影」、「怕爆」，家中只有3人居住，「每次打開雪櫃，都考驗空間概念」，母親及婆婆塞滿雪櫃，強調自己只放入 梅酒及牛奶 ，但也難以找出來，遂借助網民眼力找出目標。

網民儼如玩《Where's Wally?》，經觀察後成功發現梅酒及牛奶的位置，同時留言「還以為是垃圾堆，塞得好亂好滿」、「很噁心」、「雪櫃不會壞掉嗎？」，樓主亦回應「很想一次全丟，但99%都不是我的東西」、「雪櫃還不壞」，更懷疑放在最裏面的食物是否永遠都煮不到。

（fb群組「爆廢公社」）