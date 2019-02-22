【1823有用】網民跌車匙入坑渠　渠務署師傅趕到極速尋回仲沖乾淨

跌車匙入坑渠並不是電影情節，現實生活中發生勢令車主好困擾。有市民近日街頭泊車，一時「失魂」跌車匙在街邊排水渠內，徬徨下只能致電政府熱線1823求助。他指渠務署即時派員到場幫忙，不但熱心開渠找鎖匙，細心叫他避開免弄髒，找回後更先用清水洗乾淨才交還車主，令他大為感動：「我諗我呢世都唔會忘記今日嘅事。」

有男網民近日在街泊車，但就一下子「失魂」跌了車匙在街邊的排水渠內，他手足無措只好打給政府部門熱線求助，後來渠務署派出職員幫忙，他們不但熱心地為事主在排水渠內尋找鎖匙，又叫他避開以免弄髒，非常細心。（事主張先生授權圖片）

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香港有說是投訴之都，市民不時投訴政府部門唔做嘢，近日有市民大讚幫到手，引起網民討論。車主張先生日前在facebook群組「香港交通突發報區」撰感謝文，指昨日（21日）駛至九龍灣時人有三急，撞正停車場泊滿，只好停泊在宏冠道路邊。

張先生稱匆匆關上車門後，心急下一時不慎把車匙跌進旁邊的排水渠內，頓時手足無措。他即時致電政府部門熱線1823求助，男接線員獲知其情況後，即時幫忙聯絡渠務署派出外判職員，張先生不肯定要等多久，遂到附近車房借用鐵線，嘗試自行勾出車匙。

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張先生向《香港01》表示，其實當時有很多好心途人經過，部分好心人都問他是否需要幫忙，後來試了多次都失敗，加上怕被抄牌，只好趕快地乘坐的士回銅鑼灣的家中取後備匙。

沒想到事隔2小時，渠務署職員已通知他正前去現場。張先生指當時有4個男師傅到場，他們合力托開渠蓋後，其中一位用工具掘出淤泥，另一人則細心地撥泥找車匙。張先生續稱：「起碼潷咗2至30羹，睇佢都潷到手軟，跟住另一個接力又潷過。」

最終「皇天不負有心人」，車匙終於找到了，張先生指師傅們更細心地用清水洗乾淨，才交還到他的手上，令他感動不已，「坑渠又有瘀泥又有污水，但係佢哋都唔嫌臭、唔嫌污糟，真係好好」。張先生又興奮指，車匙浸過水也沒有壞，非常幸運。

不少網民留言稱「師傅抵讚」、「渠務真係唔係老馮衝嚟救你，你真係要好好答謝人哋」、「向渠務署的基層員工致敬」、「香港仲有啲好專業嘅人，抵讚」有網民更建議張先生寫信表謝意，他亦表明會撰寫感謝信向渠務署職員致謝。亦有網民表示學到嘢，沒想到原來在這情況下致電1823會有用，直指如遇同樣情況會試一試。

（fb群組「香港交通突發報區」）