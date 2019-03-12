中國同胞都唔放過！　留日女生欠租逃回國　遺惡臭「堆填區」

日本富士國際語學院一名年約20歲的中國女學生，向當地同是來自中國的女房東租屋，豈料她不但仍拖欠2個月房租就離開，甚至把房間搞到有如一個小型垃圾堆填區，女房東一推開門即被嚇呆，房內垃圾多到幾乎插針不下。事後，女房東向富士國際語學院的中國學生社交群組求助，網民幫忙「起底」發現原來該名「破壞女王」2月被踢出校，現已返回中國。

「女破壞王」愛穿蘿莉塔服裝

網上片段見到，房間髒亂不堪，由於濃烈惡臭，女房東入內清理時甚至要頭戴塑膠袋。據稱，事後她付了一大筆清潔費找人代為處理那些垃圾，且可能根本無法追討賠償。

女房東向有關學校的學生社交群組求助，有人指出涉事女學生因為出席率過低，在2月已經被學校開除返回中國，估計短期內不會再回到日本；另有網民指出，該名「女破壞王」平時喜歡穿蘿莉塔（Lolita）服裝，又愛看寶塚歌劇，因此完全想像不到她會是這種不負責任的房客。

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「前人砍樹後人遭殃典型案例」

事件令到許多留學日本的中國學生百般無奈，由於在日本租房越來越困難，有網民指留學生既要找日本人作擔保人，還要付一筆不菲的保證金，甚至個別地段的房子會標明不租給外國人，再加上已有很多日本房東排斥中國租客，如今連中國的房東也遭到如此對待，恐影響到中國留學生的聲譽，往後租房更困難。

網民紛紛留言譴責涉事女生，「這是前人砍樹，後人遭殃的典型案例」、「估計以後沒房子住了」、「在國外你要注意的並不是本地人，而是同胞，真是心酸」、「就是因為這些人，你屁股一拍回國了，這麼多在日留學生工作者卻要為你的行為承擔後果和罵名」。