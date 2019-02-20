中國留學生澳洲凌晨排隊買鞋遭毆打　疑因「大聲講電話」？

澳洲日前發生中國留學生遭白人青年毆打事件。微博流傳影片可見，幾名中國留學生在澳洲布里斯班的鞋店排隊買波鞋時，有人開着揚聲器講電話，隨後有3名當地青年上前粗言辱罵及毆打他們，質問他們「是不是沒錢才來排隊買鞋，再去賺錢？」更要求他們回中國。 涉事留學生事後報警，但又放棄追究對方責任，認為澳洲警察「不會為了中國人努力去解決這件事」。

3名澳洲當地白人青年上前攻擊中國留學生，現場遭留學生一方錄影。（影片截圖）

影片顯示，事發當日凌晨2點左右，幾名中國留學生在Foot Locker鞋店門外通宵排隊，有人用手機揚聲器高聲與家人聊天。3名白人青年隨後走到他們面前，其中一人用手推撞正在講電話的留學生，雙方發生口角和肢體衝突。

期間3名白人青年不斷爆粗，更擺出拳擊姿勢繼續挑釁，離開前又出腳踢向留學生的椅子，並將他們的物品拾起後丟向地面，更質問他們「垃圾，為甚麼要來澳洲？」「是不是沒錢才來排隊買鞋，再去賺錢？」拍片的留學生稱，他的朋友被打到眼鏡破裂，嘴角流血；他們事後報警，但最終放棄追究對方責任，因為「警察不會為了中國人努力去解決這件事；事情可能並沒有結果」。

事件在內地網絡引起熱議，不少人認為這是種族歧視行徑，亦有網民認為「該還手」「澳洲年輕人很危險」。不過有當地中國留學生事後指出，不還手可能是擔心遭到遣返。

此外，還有網民指這些留學生可能是水貨客，「把鞋價炒高了，流行款式買不到，年輕人肯定不滿了」；還有聲音指，年輕人被打是因為大聲講電話，在澳洲公共場合鮮有人公開播放微信語音，認為中國人的素質仍有待提高。

網民熱議：

如果是鞋販子，那活該 要出國，首先學會中國功夫！ 鞋販子狗咬狗罷了，扯什麼國家民族的 代購唄，既然要去人家的國家，就要做好承受這些的準備 土澳的成年人基本都還挺友好，teenager簡直不堪入目。總覺得和這幫人沒必要講道理或是講法律

（綜合報道）