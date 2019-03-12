朝早車仔麵夜晚變魚蛋粉　將軍澳食店極速轉名　實為老字號試驗品

德昌魚蛋粉是九龍城的老字號，在天后、北角都有分店。近日有網民發現德昌魚蛋粉進駐將軍澳，惟街坊奇怪的是，該店明明早上還在賣車仔麵，沒料晚上卻見貼出德昌魚蛋粉的招牌，而且該店才剛開張，對「火速」轉手感到奇怪。德昌魚蛋粉向《香港01》表示，兩店其實同一老闆經營，早前試驗性質試新品牌，生意不理想故決定改回市民熟悉的老字號名字。

有網民貼出圖片，表示在將軍澳富麗花園一家餐廳即將開張，店外貼了德昌魚蛋粉的招牌。（「將軍澳」fb圖片）

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多名網民在facebook群組「將軍澳」中，貼出將軍澳富麗花園一家餐廳的圖片，能引起街坊興趣，只因這食店出現極速轉手的情況。

據街坊照片，現時店外貼了德昌魚蛋粉的招牌和寫上「德昌餐廳（將軍澳分店）於本月15日開業」。不少人猜測是否九龍城老字號德昌魚蛋粉的分店，「如果真係分店，我會幫襯」、「德昌好野嚟」。

有網民奇怪為何上手的店舖「至愛車仔麵」開業不久就轉手。（「將軍澳」fb圖片）

有好食餐廳令街坊高興外，不少區內網民都好奇，上手店舖「至愛車仔麵」明明在農曆新年前才開業，沒料捱不過兩個月就要轉手，對此覺得奇怪，有網民戲稱是「破最快執紀錄」、「太快易手了」、「益咗裝修公司」。有網民就爆料，稱車仔麵和德昌魚蛋粉「聽講都係同一個老細」。

《香港01》向德昌魚蛋粉查詢，店員證實將會在將軍澳開分店，而上手的「至愛車仔麵」，他指其實都是德昌的老闆經營的，店員解釋：「想試下其他名得唔得，唔得咪改返囉。」