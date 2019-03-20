美爸開冬甩店生意超慘淡　阿囝出po話「爸爸不開心」　無厘頭爆紅

網絡世界最難解釋的就是突然爆發的群眾心態！美國德州一名爸爸投入心血開冬甩店，但本月初張後生意慘淡，在周末下午該是人流最旺的時段，小店卻冷清到索性提早關門。兒子不忍見爸爸的心血付諸流水，在店舖的Twitter發帖稱「爸爸不開心，因為沒有人來他新開的冬甩店」，並附上爸爸一臉愁容站在櫃枱後的照片。沒料帖子火速在網上瘋傳，短短48小時已被轉發逾26萬次，令店舖成為傳媒追訪的網紅小店，不少網民湧到該店打卡買冬甩，令該名爸爸「終於笑返晒」。網民嘗過店內的冬甩後都讚不絕口，指冬甩新鮮出爐，吃下去還是暖暖的，非常美味。

美國爸爸Satharith By重開冬甩店，沒想到生意慘淡，兒子比利（Billy By）拍下爸爸的愁容，並在Twitter發帖指「爸爸不開心」，沒料到意外創造奇蹟，令冬甩店成為網紅店。（Twitter「BillyDonuts」截圖）

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這個帶點荒誕色彩的營商奇蹟故事，發生在美國德州密蘇里城（Missouri City）的冬甩店「Billy’s Donuts」，該店於本月7日（周四）開業，兩天後迎來首個周末，原本預計顧客不絕，但結果卻是人流欠奉，生意非常慘淡，其後店東Satharith By更決定提早關門。

店東的兒子比利（Billy By）看見爸爸在店內發愁，忍不住拍下爸爸無奈地站在櫃枱後的模樣，並在Twitter發帖寫道：「爸爸不開心，因為沒有人來他新開的冬甩店。」

這段平平無奇的苦水文，無厘頭地在網上秒速爆紅，短短一天已獲逾15萬次轉發，而48小時內病毒般散播至轉發了逾26萬次，引來大批網民及媒體關注。

美國爸爸Satharith By重開冬甩店，沒想到生意慘淡，兒子比利（Billy By）拍下爸爸的愁容，並在Twitter發帖指「爸爸不開心」，沒料到意外創造奇蹟，令冬甩店成為網紅店，父子終於可以開心笑了。（Twitter「BillyDonuts」圖片）

比利接受訪問時透露，他在Twitter發帖是想「讓朋友知道我們開業了，沒想到轉發數字如此驚人」。帖子爆紅後，比利的手機通知響過不停，比利隨即補上冬甩店的地址，並提醒網民冬甩店將在周日早上營業。

網絡威力大得令比利意想不到，店內的冬甩在周日早上10時許便賣清光。至周一早上，當地電視台已趕至冬甩店訪問比利一家人，更準備向CNN推薦這個神奇的小店故事。由於比利成功在Twitter上替爸爸的冬甩店大力宣傳，Twitter亦派代表到店內支持，更豪氣地買下周一早上的訂單，即替所有在該早上光顧冬甩店的客人「埋單」。

對於自己一個Twitter帖文扭轉冬甩店的命運，比利無比感恩，他說：「2、30年前爸爸來美國為了尋找更好的生活，現在我感到很快樂，感謝這裏的社區，更感謝前來光顧的顧客。」

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比利一家其實早在20多年前已在美國另一個城市經營冬甩店，當年比利的爸爸以難民身份從柬埔寨來到美國，其後在德州皮爾藍市（Pearland）開店，但數年前比利的媽媽生病了，家人為了照顧她，將冬甩店的生意轉讓給親戚，後來媽媽康復過來，一家人決定重操故業，在德州另一城市密蘇里城開設新冬甩店，並以寶貝兒子比利命名，故稱為「Billy’s Donuts」。

「Billy’s Donuts」主要售賣傳統口味的冬甩，賣相鮮艷搶眼，另有一款酥皮點心哥拉奇（Kolache）等。該店突然爆紅後，產品是否好味亦受關注，有網民嘗過店內的冬甩後大讚很好吃，形容是新鮮出爐，吃下去還是暖暖的；亦有顧客大讚冬甩賣相佳，指其空心圈很完美；有人笑言《阿森一族》（The Simpsons）主角荷馬（Homer Simpson）很愛吃冬甩，相信來這間店舖定必能大快朵頤。有老顧客更特地到來支持，大讚比利一家都很會照顧人。

（綜合）