聰明！日爸發明「路軌Tee」　讓小孩於身上玩火車同時幫自己按摩

小孩精力汪盛，父母光是陪他們「放電」已經筋疲力盡，更遑論找時間休息。不過日本一名爸爸靈機一閃，想到如何讓小孩用多餘能量幫自己按摩，於是發明出一件「路軌T恤」！他在自己的衣服背部畫上鐵軌再穿上，然後着兒子在自己背上沿軌道玩火車，一邊躺着享受按摩的快感，一邊又可以陪着兒子，一舉兩得，效果超班！

網民「Ken Kawamoto」發明了一件「只要躺着孩子就會自動幫你按摩的T恤」。（Ken Kawamoto Twitter 片段截圖）

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網民「Ken Kawamoto」日前於Twitter上載片段，指自己發明了一件「只要躺着孩子就會自動幫你按摩的T恤」。事緣爸爸知道兒子很喜歡玩玩具火車，與其由它整天在地板上跑，倒不如在自己的背上跑，於是自己找來一件T恤，在背上畫上路軌，讓兒子爬到他身上，用火車在衣服上「行走」，尤如按摩師用工具為人推拿一樣。

然而兒子非常喜歡爸爸的設計，每次都玩得非常開心，而爸爸亦果然只需躺在地上，什麼也不用做就能享受按摩。爸爸其後更將發明商品化，售2500日圓一件（約177港元），並畫了5條路軌，分別是通往「右肩站」、「左肩站」、「腰站」及「背骨中央站」，只要爸爸想兒子按哪裏，就告訴兒子將火車駛向該站即可。

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該位爸爸最近測試新產品，只見他在衣服上繫上索帶，再釘上像攀石牆上可見的膠塊，原來是爸爸懶得用力背起兒子，於是想着倒不如讓小孩自行爬上背上，又剛好可讓兒子玩攀石。（Ken Kawamoto Twitter圖 片）

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不少網民看到後都大讚爸爸的發明，形容他是「天才」、「救世主」，又指設計可達至大人與小孩都「Win-Win雙贏」，有人更提出可開發連身路軌衣，將鐵路延長至腳部，達至全身按摩。

該位爸爸最近亦在測試他的新產品，只見他在衣服繫上索帶，再釘上像攀石牆上可見的膠塊，原來是爸爸懶得用力背起兒子，於是想着倒不如讓小孩自行爬上背上，又剛好可讓兒子玩攀石。爸爸指膠塊索帶是可負重4噸物件的專業索帶，故比較年長的小孩都可以爬，不過被問到會否將索帶商品化，爸爸則有點卻步道：「因為小孩掉下來大家都會怪責我。」

（綜合）