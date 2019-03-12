75歲婆婆為見網友迷路　遭家人沒收智能電話　翌日為尋網友報警

別以為使用智能電話是年輕人的專利！內地貴州一名75歲婆婆精通智能手機，社交程式、拍片睇片樣樣也在行，日前更因為迷上網上交友而「惹禍」。婆婆為了與在社交程式上認識的網友見面竟迷了路，幸被警方尋回，家人之後為免再生事故，沒收了婆婆的電話，沒想到婆婆與網友「失聯」後非常難受，竟直接向警方求助，要求警員幫助找回網友。

75歲的熊婆婆對於智能手機相當熟悉，早前更迷上用微信交友，不料因而「惹禍」，甚至遭沒收電話。（微博截圖）

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居於貴州省遵義市的75歲熊姓婆婆與一般「老友記」不同，對於智能手機相當熟悉，微信、抖音、西瓜視頻等應用程式通通難不到她，家人稱她「平時就喜歡上網玩手機遊戲，聊微信、刷抖音無所不能」。至近日婆婆更迷上用微信交友，前日（10日）她便約了於程式中結識的網友見面，不過到了見面地方附近時，卻因不熟該地區而迷了路，同時約好的網友又臨時「甩底」，不知所措的她幸好遇到路過的民警。

熊婆婆前日相約網友見面，不料遭對方「甩底」，更不幸迷路，幸得民警協助找回家人。（微博截圖）

協助熊婆婆的民警稱，當時婆婆一時說不清自己的住址，遂決定將她帶回派出所，並將其資料上載至網上為她「尋親」，「我們耐心詢問，老人仍無法說清名字、住址及家人電話」。約個多小時後，婆婆的兒子看到消息立即聯絡派出所，並趕去接回婆婆。

為了不再發生同類問題，熊婆婆的家人決定沒收她的智能電話，僅給她一部只可打電話及發短訊的「老爺機」。婆婆失去智能電話一日即覺得相當難過，並因無法再與網友聯絡而感到非常焦急，昨日竟自行到派出所求助，要求警員幫忙，令警員均感無奈，只好再次聯絡家人接回。

（梨視頻）