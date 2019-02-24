【Surprise】生日蛋糕蠟燭突「花式綻放」嚇親嫲嫲　網民：快笑死

生日驚喜層出不窮！近日網上流傳一條為嫲嫲慶祝生日的搞笑片段，片中嫲嫲起初邊聽人唱生日歌，邊淡定地看着大家為自己準備生日蛋糕。不料蛋糕上的蠟燭突然像開花一樣「綻放」，嚇得嫲嫲下意識慘叫了一聲，再尷尬地不停在笑，旁邊的老爺爺則感到非常無奈。不少網民大讚這慶生日影片非常有趣，更稱嫲嫲的反應非常真心，大呼：「不要玩阿嬤！」

片中有人為嫲嫲準備生日蛋糕，他們在唱生日歌時，突然蛋糕上的蠟燭「花式綻放」，嚇得嫲嫲大叫。（fb專頁「TravelHolic旅行成癮」片段截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

近日facebook專頁「TravelHolic旅行成癮」發布一段爆笑片段，片中一對老夫婦坐在桌子後面，桌上擺放了相信是給嫲嫲的生日蛋糕。有家人後來用打火機燃點蛋糕上的蠟燭，火光熊熊與一般蠟燭的效果不同。

之後眾人為嫲嫲唱生日歌，而蛋糕上的蠟燭突然「花式綻放」，散開後變成約6枝小火柱，而中間則是一棵美麗的荷花。不過嫲嫲被當場嚇倒，下意識地慘叫了一聲：「啊！」嫲嫲發現自己出糗了，於是不停尷尬地笑，令旁邊的老爺爺感到無奈，不知如何反應是好。

+ 4 + 3 + 2

不少網民亦被嫲嫲的反應逗樂了，更大讚她非常可愛，令人不停想翻看。亦有網民對蠟燭非常好奇，「蠟燭的火大到好像香爐」、「哪裡可以買？我想買一個」、「下次爸媽生日知道要買什麼了」。

（fb專頁「TravelHolic旅行成癮」）