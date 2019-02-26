100歲生日要「裸體爆肌猛男」　老人院幫怕羞英婆婆實現願望

不要少看老婆婆，她們調皮起來可能與年輕少女無異！英國一個住在護老院的婆婆日前迎來100歲壽辰，院內員工於是問她有什麼生日願望，婆婆竟然不諱言說，要再見到一眾「裸體爆肌猛男」一面。為什麼說「再見到」？原來護老院去年10月，請來當地專門以裸體主廚與服務生作招徠的公司「Hunks in Trunks」的猛男，為院友開派對。結果婆婆念念不忘，護老院於是決定讓她的願望成真！只見婆婆既害羞，但又難掩興奮之情，非常有趣。

詹金斯（Doll Jenkins、黃衣）日前迎來100歲壽辰，院內員工請來「Hunks in Trunks」的猛男為婆婆慶祝。（Milton Lodge Retirement Home fb圖片）

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一切最初起緣於去年10月，英國艾塞克斯郡（Essex）的Milton Lodge護老院有一名89歲的婆婆，當時職員正籌備聚餐，於是問婆婆有什麼想要，婆婆只是答「一個男人（a man）」，起初職員以為她在開玩笑，但原來發現她是認真的，於是就請來「Hunks in Trunks」的猛男，並邀請奶奶與她們的女兒孫女們一起參加餐會。

詹金斯（Doll Jenkins）日前迎來100歲壽辰。（Milton Lodge Retirement Home fb圖片）