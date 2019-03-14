女嬰受虐頭破肝裂　被餵大量鴉片類止痛藥致中毒　死前母在旁打機

英國一名22個月大女嬰慘被虐打復遭餵食大劑量鴉片類止痛藥，結果不治！女嬰母親及其男友事後被控謀殺、嚴重疏忽誤殺等多項重罪，而最令人揪心的是，女嬰在死亡邊緣痛苦掙扎之際，二人竟在旁邊打機及玩Facebook自娛。

多次遭暴打傷勢如被車撞

女嬰萊瑟蘭（Eve Leatherland）2017年10月在位於康沃爾（Cornwall）的家中去世，結束極短暫22個月的生命。案件周二（12日）開審，24歲的阿比蓋爾（Abigail Leatherland）和31歲柯德（Tom Curd）被控謀殺、嚴重疏忽誤殺及導致或任由兒童死亡，二人均否認所有控罪。

御用大律師布倫頓（Sean Brunton）在開案陳詞指出，萊瑟蘭頭骨破裂，多條肋骨折斷，肝臟撕裂，而且在骨頭開始修復時再次斷裂，可見她在死前數天至少被暴打過兩次。醫學專家形容，女嬰傷勢之重猶如遭到車禍。

女嬰萊瑟蘭（Eve Leatherland）2017年10月在她位於康沃爾家中死去，當時只有22個月大。（Facebook）

獨自在床上痛苦死去

布倫頓續謂，萊瑟蘭身受重傷，或者因此而被餵食大劑量鴉片類止痛藥可待因（Codeine）致死，「可待因是強效成人止痛藥，在任何情況下都不應讓年幼兒童服用」。

萊瑟蘭死前4至5天都被關在狹小的寓所內，與阿比蓋爾和柯德共處一室，所以明顯是二人聯手或其中一人，虐打女嬰然後餵藥企圖掩飾罪行。萊瑟蘭在床上痛苦地死去，但比蓋爾和柯德完全無視，只自顧地在一旁看電視、玩自拍、打機及在透過Facebook聊天。

阿比蓋爾在2017年10月5日打致電報警，專家說女嬰由直升機送抵醫院時身體僵硬，幾可肯定她已經死去數小時。

（綜合報道）