男嬰脷一開二　舌尖被剪走　冷血母圖掩真相：他自己咬傷

美國印第安那州一對父母涉嫌虐待一名14個月大的男嬰，殘忍地用剪刀把他的舌頭剪開兩半，並剪去舌尖；二人被捕後向警方供稱，男嬰是床上掉下來咬到舌頭，才造成如傷勢，但檢驗結果顯示，傷口切口平整，明顯是用工具割開的，揭破謊言。

28的科達（Holly Cota）上周帶14個月大的兒子到醫院，醫護人員檢查過後發現男嬰的舌頭分成兩半，舌尖不見了一塊肉，身上還有不少其他傷痕，包括瘀傷及陰囊腫脹，院方於是私底下報警；警員接報到場拘捕了柯塔和她33歲的男友愛德華茲（Scott Edwards），二人表示，兒子喜歡咬舌頭，意外是因為他反覆從嬰兒床上掉下來，且不巧地生殖器官撞到玩具箱。

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圖替男友頂罪被控妨礙司法

然而，醫生認為，男嬰舌頭的切口平整，有別於由牙齒造成，也沒有被撕裂的痕跡，傷口看起來很乾淨，因此相信男嬰的舌頭並非自己咬的，而是被工具割開，「兇器」則極可能是一把剪刀。

科達被捕後仍企圖維護男友，強調事發時是自己一人照顧兒子，惟真相卻是愛德華茲在負責照顧，科達其後被控涉嫌妨礙司法。

與科達及愛德華茲相識逾20年的好友盧斯（Chelsie Loose）表示，得悉事件後感到感到震驚、反感及心痛，難以理解怎麼會有人狠心下此毒手，「當你想像到那個可憐的孩子所經歷的慘況，沒有人替他發聲嗌停，實在令我心碎。」親友都期望當局能伸張正義，並期望男嬰早日康復,。