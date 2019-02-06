俄夫婦籌環遊世界旅費　馬來西亞街頭拋接6月大男嬰　網民斥虐兒

籌旅費有很多方法，但何必拿自己的孩子當表演工具呢？馬來西亞一名網民日前在街上見到一對來自俄羅斯的夫婦，在街頭賣藝表演，想籌錢環遊世界，但其「表演道具」卻是只有6個月大的兒子，其中爸爸不停表演把孩子拋接，甚至抓着他的腳拋到空中，嚇呆一班觀眾。網民將影片上載至facebook後，很多人認為行為涉及虐兒，該對夫婦現已被馬來西亞警方拘捕。

在馬來西亞賣藝的俄羅斯爸爸，抓着只有6個月大的兒子的腳，再向天拋起。（「 Zayl Chia Abdulla」fb影片截圖）

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事件發生於馬來西亞吉隆坡的武吉免登（Bukit Bintang），一對分別27及28歲的俄羅斯夫婦在街頭，表演拋接自己6個月大的兒子，後面看似還有一隊樂隊伴奏。網民Zayl Chia Abdullaz在facrbook發帖並上載影片，直斥行為不負責任，可能會令孩子受傷，「當局為何允許這行為，這已經是需要逮捕的行為了」。

在馬來西亞賣藝的俄羅斯爸爸，抓着只有6個月大的兒子的腳，再向天拋起。（「 Zayl Chia Abdulla」fb影片截圖）

從他上載的影片所見，俄羅斯男子一開始已抓着寶寶的腳，然後向上一拋，而且寶寶還只穿着尿片。俄男拋高寶寶後還一時放手再接着，險象環生，坐在一旁的疑似是寶寶的媽媽，則不時揮手助興，之後俄男接連揮動兒子，現場有人鼓掌。

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拍片網民形容，該對夫婦正在為環遊世界籌旅費，現場有不少觀眾質疑這名爸爸的做法，但無人出聲制止。這段影片在上周六上載到facebook後被瘋傳，fb打出警告字句，指影片可能呈現對兒童施暴行為，但沒有將影片下架。

事件驚動當地警方，兩夫婦於本周一被捕，據悉二人是上周五經泰國入境，警方將依虐待、疏忽照顧兒童等罪名展開調查。外媒指夫婦被捕後聲稱，表演是在幫助兒子「運動」，而且兒子非常喜歡。

（綜合）