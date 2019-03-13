的士司機「一耳兩機」接柯打　網民質疑影響駕駛安全：好大生意？

乘搭的士時不難發現很多司機都與時並進，在車頭放置一部、甚至數部電話用作連接手機程式「接柯打（order）」以增加收入。有網民昨於facebook群組貼出相片，顯示有的士司機車頭放有至少4部電子裝置，其左耳同時戴着一個免提耳機及一個連接電話的耳筒，狀甚誇張。雖樓主指司機全程安全駕駛，但有網民質疑司機耳聽八「機」或會分心，影響行車安全。

有網民在fb群組貼出相片，顯示有的士司機在車頭放置4部連接不同程式的手機，而左耳則戴有兩個不同的耳筒，狀甚誇張。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」圖片）

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該網民昨於fb群組「PLAY HARD 玩硬」貼出相片，顯示一名中年的士司機在駕駛座前方放有至少4部電子裝置，全部開着不同的手機程式，右方則放有紙張，似是用作備忘。

相中司機的左耳本身戴着一個免提耳機，不過他再以膠紙將一個連接電話的耳筒貼於耳上，形成一耳兩機的效果。樓主笑言司機如此忙碌，應是「好多柯打」，亦補充車程安全，指司機並無分心。

相中可見，司機的左耳本身戴着一個免提耳機，不過他再以膠紙將一個連接電話的耳筒貼於耳上，形成一耳兩機的效果。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」圖片）

網民看過相片，均替樓主感到危險，認為司機同時兼顧行車及留意4個電子裝置必會分心，影響駕駛安全，「咁樣唔專心揸車，意外風險高，點解要我畀30 蚊起錶價？」，「精神分裂，唔係耳聽八方，係耳聽八機」。

亦有網民笑指相中司機是名副其實的「大耳窿」，笑指他就像經營「大生意」，需要時刻留心，「師父，其實有啲免提可以連接到兩部電話」，「影埋右耳睇睇」。

（fb群組「PLAY HARD 玩硬」）