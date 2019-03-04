【咁幸運】的士司機喜收相同號碼100元鈔票　同業：難過中六合彩

不少人有收集特別號碼鈔票的習慣，部分號碼更有價有市，可作炒賣之用。有的士司機近日在fb發文分享，稱接載乘客到機場後，對方給予的4張鈔票中，有兩張100元紙鈔竟是相同號碼，他發現後十分驚喜，遂上載相片與同業分享幸運經歷。有行家看過相片，指兩張紙鈔只相差一個英文字母，驟眼看幾乎以為是偽鈔，笑言樓主「可以去買六合彩了」。

有的士司機於fb群組分享相片，稱收到兩張相同號碼的100元鈔票，感到非常幸運。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」截圖）

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該名的士司機昨於fb群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，稱昨日接載乘客到機場後，對方以4張紙鈔付款，樓主其後於等客時查看鈔票，竟發現其中兩張100元紙鈔竟有相同號碼，僅相差一個英文字母，即感到非常幸運。

樓主表示，自己並非特意檢查鈔票，只是等客時「有時間，又見錢紙新淨」才拿起細看，沒想到發現驚喜。他估計兩張鈔票應是同一批印刷，「疊紙時在櫃員機出現啩」，相信乘客本身亦無發現。他之後又有感而發，稱要「做一個對得住天地良心的職業司機，收獲的定義，不一定要去蠶食他人利益、又或是不停每天如何長途機場、關口去炫耀。幸福與幸運，需要腳踏實地做好本分，其他都是虛存」。

有網民亦分享與樓主相同的「小幸運」，稱早前拆利市時亦發現兩張相同號碼，只相差一個英文字母的100元紙鈔。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

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有同業看過帖文後，直指平日不會留意鈔票號碼，認為樓主非常幸運，形容情況「難過中六合彩」，「淨係號碼相同都難得，值得收藏」，「會走去留意每張銀紙number呢下我先服」。有網民則未能看出兩張紙鈔的微小分別，以為樓主收到完全一樣的偽鈔，遂建議他交至警署，後來獲網民提醒才發現。

另有網民分享與樓主相同的「小幸運」，稱早前拆利市時亦發現兩張相同號碼，只相差一個英文字母的100元紙鈔；也有網民稱曾收到號碼為「999999」的20元鈔票；有人則指曾在街上看到兩輛車牌號碼相同的車輛，「一架私家車，一架的士，完全係一樣」。

（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」）