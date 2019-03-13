球場踢波你唔啱！ 大叔稱被飛出足球撞傷眼索賠　球員質疑係屈錢

有網民近日於facebook上載相片，表示其球隊訓練期間不慎把球射出街，有好心人替他們撿回足球後，突有大叔出現，聲稱被「省中」眼睛要求賠償。雙方理論不果報警收場，大叔被送院驗傷。沒料事隔兩周大叔再找事主對質，堅持索賠卻不提驗傷情況，他質疑無實質證據根本是「屈錢」，明言「唔使同我講咩仁義道德，你有理據就攞出黎！」

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該男網民於fb大呻其不快經歷，表示近日與足球隊員於九龍灣足球場訓練，期間有人不慎把球射出街，碰巧遇上一好心司機在外撿回並交還，「當然我哋唔該前，唔好意思後！好有禮貌！」

後來一名駕車大叔走入球場，一開聲就問球員有否買保險，並要求賠償。他聲稱在公廁走出來後，飛出的足球射中他的車，再反彈撞到他其中一隻眼，導致暫時失明10多秒。

不少網民支持事主，認為大叔意圖「屈錢」：

因無人證僅「口同鼻拗」，事主拒絕賠償，雙方爭持不下找來場地職員報警，大叔被送院驗傷。事主指事隔兩星期至上星期二（5日），大叔再次到球場找他及教練對質，堅稱要求賠湯藥費，其間更直斥：「你哋唔應該喺球場踢波，你哋要負責！」

事主指大叔未交出任何驗傷報告及其他證據，只辯稱自己有受傷，令他懷疑對方只想「屈錢」，「警察都話佢浪費警力，開緊工揸車『蛇王』，諗住呃工傷？同埋無人睇到個波彈到佢」。

事件在網上公開後引起討論，有網民認識涉事大叔，上載其Whatsapp對話紀錄，被指是涉事大叔的人士錄音解釋，指事主等人的態度由頭到尾都非常差劣，從未說過一句道歉，更堅稱自己並非「屈錢」，「呢啲係叫賠償人哋嘅損傷」。

不少網民聽從雙方說法後，充當判官齊齊討論誰對誰錯，不少人支持事主，認為大叔意圖令人懷疑，「球場唔可以踢波，阿叔係咪飲大咗」、「同撞車黨有咩分別」、「貪錢就貪錢啦」、「一日最衰都係個足球啦，無啦啦打到人都有嘅，係我就叫個足球賠錢啦」。

大律師陸偉雄回覆《香港01》指，事主其實暫未需要向大叔作出賠償，如大叔堅持要追究，必先要有證據指出誰是真正導致其受傷的涉事者，才可從民事方面索償。

陸大狀亦解釋，如一般市民在公眾場所不慎與他人碰撞，甚至令他人受傷，而對方要求賠償時，首先要清楚是否自己造成事件，或是導致他人損傷的涉事者，免被對方有機可乘「屈錢」。

（fb群組「PLAY HARD 玩硬」）