【貓似主人形】貓奴抱枕睡　主子跟到足　網民：什麼人養什麼貓

物似主人形，貓奴都似「主子形」！有台灣網民近日在facebook分享一張有趣照片，只見女生抱着枕頭躺在床上熟睡，雙腳曲起，而身旁則有一隻貓咪「神同步」地抱着紙巾套，後腳同樣微微彎曲，兩者睡姿幾乎一樣，連攝影者都表示「難道這就是什麼人養什麼貓嗎？」照片引來大量網民瘋狂讚好，直呼太可愛了，笑稱「親生的無誤」，亦有不少人紛紛上載跟寵物睡覺的照片，同樣是一樣的睡姿，非常有趣。

Stella在fb群組分享一張有趣照片，只見其妹妹抱着枕頭躺在床上熟睡，雙腳曲起，而身旁則有一隻貓咪「神同步」地抱着紙巾套，後腳同樣微微彎曲，兩者睡姿幾乎一模一樣。（fb「愛貓聯盟」截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

女網民Stella日前在facebook群組「愛貓聯盟」上載照片，只見其妹妹小啵緊抱着枕頭睡覺，臉也埋進去，而雙腳則差不多90度屈曲起來，而床邊還有一隻貓咪睡覺，牠同樣雙手抱着一包紙巾，身體向前彎曲，睡姿跟主人的可說是一模一樣。Stella一進門就看到這個畫面都感到驚奇，不禁問「難道這就是什麼人養什麼貓嗎？」

她接受《香港01》訪問表示，貓咪名叫胖胖，牠約1歲時來到其爸爸廟中生活，貶眼間家人已養了21年。Stella說平日多數只有妹妹小啵會跟胖胖一起睡，牠不算太黏人，但「如果問牠要不要去小啵房間，牠就會慢慢走出來等門開；夏天時候也是一樣，會問她要不要吹冷氣，就會馬上走出來想到房間來」。她又笑言，胖胖通常不用過來，大家都已自動地黏着她。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯

照片溫馨得令大量網民讚好，不少人笑言「孩子是看着父母背影長大的」、「有樣學樣」，亦有網民稱「貓咪也要有抱枕」、「想養大的那隻」等。帖文同樣引起一眾貓奴共鳴，紛紛上載自己跟貓咪的合照，果然是「什麼樣的主子就有什麼樣的奴才」。