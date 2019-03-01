獰貓怕打針頻低吼拍枱　醒目獸醫偷偷打完　貓咪仍一臉懵懂勁得意

為小孩或動物打針是一場心理戰，但高手總能不動聲色一針命中！俄羅斯一名女網民在IG分享帶「獰貓」（Caracal）去打針的經過，只見貓咪甫見獸醫已「心情欠佳」，除「怒睥」、低吼，還拍枱抗議。不過，醒目的獸醫略為分散其注意力，再從後頸「盲眼位」一針扎下去，令貓咪自己都不知道已經打完針，一臉懵懂的貓樣令網民笑翻，但有人就似乎未見過獰貓，留言問：「這是哪隻寵物小精靈？」

獰貓去診所打針，連番向獸醫拍枱抗議。(「_violetta_letta_」IG影片截圖)

+ 6 + 5 + 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

最近有段影片在網上瘋傳，被「UNILAD」轉載，這條影片其實由俄羅斯網民「Violetta」於去年拍攝並上載到Instagram，她當時正帶自己養的獰貓看獸醫。

影片中，貓咪一看到獸醫就豎起耳朵怒目而視，並「嗄」一聲向對方示警。獸醫輕輕摸牠背部，貓咪頻頻呼氣，更一個貓掌拍落診療枱，嚇得獸醫都縮一縮。獸醫和牠說了兩句並不停掃背，貓咪還作勢要抓他，這時獸醫拿起手邊的簿子轉移牠視綫，繞到貓咪後方，找准位置後從頸部「盲眼位」按住一針扎下。打完針後，貓咪一臉懵懂左望右望，甚至擰轉頭找獸醫，不知道已經打完針。

獰貓不知道獸醫已經偷偷打針，一臉懵懂。(「_violetta_letta_」IG影片截圖)

許多網民看到影片後都大呼貓咪很可愛，還有網民打趣道平日自己被亂摸都會這樣生氣，又大讚獸醫非常厲害。

這隻怕打針的獰貓經常和主人合照。（「_violetta_letta_」IG圖片）

獰貓是領域性很強的貓科動物，被歸類為小型貓科，奔跑速度很快，雄性成貓體重約13至18公斤，雌貓略輕，腳長而身驅纖幼，最特別的是牠們的黑色耳朵，由20條不同的肌肉控制，方便尋找獵物，主要分散於非洲及西亞地區。

（綜合）