埃航737 MAX 8客機空難前短片曝光？　網民逐點擊破：全部是假的

埃塞俄比亞航空公司一架波音737 MAX 8客機於周日（本月10日）墜毁，全機157人無一生還。慘劇後，無論是內地或外國網民均瘋傳聲稱是「波音737 MAX 8客機失事前」的機艙內部影片，見到有乘客在機艙內慘叫，並且有客機出事的一刻，當中最少涉及4段影片。然而，有不少精明網民從影片中找到線索，逐點擊破短片並非是次空難，例如波音737 MAX 8客機只有單通道，但影片裏的客機卻有兩條通道。

網上流傳一段聲稱是埃航客機墜毀的片段，事實上，影片拍攝於2013年，是一架美國貨機在阿富汗巴格拉姆（Bagram ）機場附近墜毀。（Twitter影片截圖）

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破綻一：貨機被當客機

其中一條影片是在地面拍攝，只見客機在靠近地面時突然打側，之後急墜地並發生爆炸。有外國傳媒截圖後用Google Image反向查證，發現這條影片其實是2013年一架美國貨機在阿富汗巴格拉姆（Bagram ）機場附近墜毀的一刻，並非今次埃塞俄比亞空難事故，惟有人曾修改影片，刻意將原本在畫面右側的鐵絲網裁走，有意隱瞞事發地點是在空軍基地，企圖蒙騙網民。

網上瘋傳的影片拍攝到機艙內的情況，當時全部乘客戴上氧氣罩，但機艙內有兩條通道，而出事的波音737 MAX機型是單通道窄體機型。（微博影片截圖）

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破綻二：機型不同

內地網民瘋傳一段題為《媒體曝光埃航空難機艙內最後時刻：哭聲一片》的短片，只見機艙內的乘客已戴好氧氣罩，數名空姐在通道走動，還夾雜着嬰兒哭聲。不少網民直指影片非埃航空難，因機艙內明顯分了左、中、右區域，當中有兩條通道，但波音737 MAX機型是單通道窄體機型，機艙內只有一條通道。另外，埃航客機是在早上出事，但影片中機艙的窗戶可見，當時是在夜晚。

另一段影的鏡頭不停顫抖，影片中有人疑似在祈禱，但看到最後會聽到機長廣播，稱客機已抵達雅加達。（CNN影片截圖）

破綻三：機長擴播穿煲

另一段影片的鏡頭不停劇烈晃動，又錄到有些乘客疑似在祈禱。不過，看到最後就自然能識破非埃航空難，因為機長用英文廣播指「先生女士，我們已到雅加達」，又呼籲乘客扣好安全帶。事實上，該影片是2016年5月5日，阿提哈德航空從阿布扎比飛往雅加達的航班，當時安全着陸。

這段影片是最假的一段，上載影片者刻意將片頭駕駛艙的畫面裁走，其實這是飛行器的模擬片段。（Twitter影片截圖）

破綻四：模擬片段扮真

電腦製作的模擬片段，有時的確是「難分真與假」，甚至有人當作真實發生的事。網上瘋傳的一段影片，是機師從駕駛室外望的角度，見到機身打側及下墜，最終疑似墮機，畫面激烈搖晃。不過，只要細心觀察，就發現是一段動畫，更有網民找出完整片段，那其實是飛行器模擬片段，是微軟發售的一款飛行模擬遊戲畫面。

（綜合）