賣車無影實物相　台男畫「2D汽車平面圖」超爆笑　網民：紙紮的？

不少車商為了刺激買風，除了請明星代言，也卯足全力發揮創意拍廣告，舉凡全家在海灣兜風、白色休旅車奔馳在蜿蜒山或行駛泥濘水窪帥氣甩尾等，不過近日有名台灣網友竟靠著一張「手繪汽車平面圖」在二手汽車拍賣社團「橫行」。

原車與該網友的手繪示意圖比較（按圖放大）↓↓↓

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日前台灣新竹一名網友為了幫朋友賣二手車，在臉書拍賣社團張貼一張鉛筆繪製的「2D汽車平面圖」，空白處還註明「沒照片，車大概長這樣」。只見圖中這款白色轎旅車，有兩個輪子、兩扇陽春的窗戶、排氣管及車頭燈，但似乎少了最重要的車門。

此文一出笑翻不少網友，好奇原PO這樣要怎麼賣車，紛紛留言吐槽「優質好車」、「這太搞笑了吧，最好看得出來是長什麼樣」、「紙糊的」（即「紙紮的」），還有網友表示想買，並依樣畫葫蘆，畫出1張「千元鈔示意圖X3」後寫下「錢就是這樣」。

有其他網友看了表示想買，依樣畫葫蘆，畫出一疊「千元鈔票」，還不忘吐槽「錢就是這樣」。（爆廢公社Facebook）

據悉，原PO朋友在2010年購入這款小改版白色轎旅車，里程數約10萬公里，平時做上下班代步工具，不但原漆原版也按時保養，因要換車故出售，不過原PO圖中的車型和休旅車實體卻差很大。據《三立新聞網》報導，原PO鄭姓網友認為現今許多人都習慣PO照片賣二手車，因為想求創新，才會靈機一動放上這張存在電腦裡許久的圖片，沒想到意外引起一番話題，也成為另類的行銷手法。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】