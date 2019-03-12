學校家長日前圖文並茂　台童可愛「跪神」求平安　母︰拳頭都硬了

現在的小朋友機靈多了，事前會預設止蝕位，先幫自己父母親打預防針。一位台灣女網友在「爆廢公社」po文分享自己小朋友在學校聯絡簿寫下家長日心聲，內容誠實貼切，還圖文並茂，讓她看完直呼「讓我的拳頭硬了」。不過，網友看完後紛紛稱讚「好可愛的心聲」，更有網友表示「看到『八拖』（拜託），不爭氣的笑了」。

台灣女網友分享小朋友在學校聯絡簿上有關家長日的心情。（爆廢公社Facebook）

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這位女網友po文分享小朋友在學校聯絡簿上有關家長日的心情，小朋友用擔心的筆觸寫著「明天是家長日，我有點緊張，怕老師會跟我媽說我不乖（雖然我真的很不乖XD），希望一切平安」，接著還用火星文寫下「八拖」（拜託）。小朋友更利用空白處畫下自己跪神示意圖。女網友看到內容後怒po「睡前的聯絡本，讓我的拳頭硬了」，更直言「有老師說兒子這輩子是來報恩的，真心覺得他根本來報仇的」。

網友看完po文後紛紛留言稱讚小朋友「年紀小就懂得打預防針，有前途」、「感覺是個很聰明的傢伙」，有網友說「看到『八拖』，硬拳頭也都變軟了」、「媽咪有準備好明天去學校怎麼應對了嗎」，更多網友幫小朋友求情「媽咪，這算自首嗎」、「不打自招承認，罰一半」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】