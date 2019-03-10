日本人氣主題樂園Top 10　長島樂園　迪士尼　USJ　你全去過？

你每逢旅行是否都會到當地的主題樂園遊玩？旅行網站TripAdvisor總結2018用戶心水，評出日本「最具人氣主題樂園」排行榜。除了有大家熟悉的環球影城及東京迪士尼外，有2座主題樂園首度上榜。

↓↓↓Top 10排行榜↓↓↓

【10】日光江戶村 Edo Wonderland Nikko

日光江戶村位於栃木縣的日光市，從東京乘JR特急列車或新幹線前往鬼怒川溫泉站，再轉乘巴士或的士方可到達。比起主題樂園，日光江戶村更像是一條日本古裝街。這裡還原了江戶時代的街道、關卞及府邸等面貌，絕對是打卡的好熱點。樂園還有不同的活動讓遊客體驗江戶時代人民的生活，當中最受歡迎就是「忍者體驗」。

【9】天橋立 View Land

從大阪地區乘搭JR福知山線到福知山，再轉乘京都丹後鐵道就可到達天橋立站。如果大家有玩過手機遊戲《旅行青蛙》，可能會看過一張明信片是呈現了一條彎彎曲曲、像天橋一般的長條形沙洲，就是日本三景之一的「天橋立」。而View Land就是觀賞「天橋立」而設的小型主題樂園。首次打入top 10。

【8】Mega Web Toyota 汽車主題館

常說男人最重要三項東西，其中一項就是汽車，所以位於東京台場的Mega Web可說是男人們的天堂。這裡可以滿足你看名貴車、玩刺激的賽車街機、甚至親身試駕不同款汽車三個願望。難怪可以多次入選這個排行榜。

【7】東京鐵塔海賊王樂園

位於東京鐵塔內的海賊王樂園相信是所有Ｏne Piece迷的必到朝聖之地。記者到過這裡，其實它不算很大，比較像展覽多於一個樂園。但只要你是One Piece粉絲，給予5星評價就是肯定的了，只差在加不加上評論。

【6】富士急樂園

位於東京近郊，富士山腳下的富士急樂園進不了Top 5令記者頗為意外。擁有世界第一速度的過山車「DODODONPA」及世界第一恐怖的鬼屋「戰慄迷宮」，無論自己親身到場遊玩或者上網看人玩都感到刺激及恐怖。可能有些人就像記者一樣膽小，在「富士急」沒什麼遊樂設施夠勇氣挑戰，所以評價比較低吧。

【5】長島溫泉樂園

長島溫泉樂園位於位於日本三重縣的長島度假村內，在日本規模僅次於迪士尼的超大樂園。無論你喜歡刺激遊戲，兒童向或是玩水的，都可以在這個樂園享受得到。當中記者推介其中的Steel Dragon 2000過山車，號稱全球最長。記者那年被迫親身體驗過，下來後叫得差點失聲，喜歡刺激的讀者必定會愛上這個過山車。

【4】Adventure World

位於和歌山的Adventure World，這個樂園其實很像海洋公園的模式，是結合了動物加遊樂設施的元素。這裡跟海洋公園一樣擁有熊貓、企鵝及海豚，更額外多了一個擁有長頸鹿，大象及鴕鳥等在草原奔馳的動物園。相反機動遊戲就相對兒童向一點，沒有動物園般出色，但也足夠成為今年新上榜就已經排第四位的主題樂園。

接下來頭三位相信大家都知道是港人最熟的迪士尼及USJ之爭，到底那一家才是遊客最滿意的樂園呢？

↓↓↓一起看看頭三位主題樂園↓↓↓

【3】東京迪士民樂園

已經經營了36年的Tokyo Disneyland曾經是亞洲第一的主題樂園，但近年卻被同國的Disney Sea及USJ搶去了不少風頭。但對於香港人來說，雖然我們都有自己的Disneyland，但「隔離飯香」，東京這個吸引力始終大很多。由其香港的「巴斯光年星際歷險」已經玩不了，要玩就到東京玩吧！

+ 5 + 4 + 3

【2】東京迪士民海洋

Disney Sea近年已經成功超越了師兄Disneyland成為日本的迪士尼一哥。由其為了Disney Sea而設的迪士尼小熊Duffy在全球爆紅，每次推出新角色都受到世界關注。連帶Disney Sea內一個專為Duffy拍照而設的景點都吸引了很多粉絲慕名而來。記者對Disney Sea的最深印象不是它的機動遊戲，而是看到一半的人都穿上各式各樣關於Duffy的衣服及帶上Duffy的毛公仔在各處拍照，就像進入「Duffy Land」。

+ 5 + 4 + 3

【1】大阪環球影城

USJ相信是每個遊客到關西旅遊必到之地，亦毫不意外連續兩年榮登這個排行榜的榜首。就算USJ收費多麼昂貴，每個機動遊戲需要排多少時間，大家都毫不介意犧牲金錢及時間到此一遊。記者認為USJ吸引之處在於除了有西方娛樂的哈利波特、Minion、蜘蛛俠及侏羅紀等機動遊戲外，更擁有日本獨有的動漫文化加持。One Piece、Eva、美少女戰士及進擊的巨人等都曾經作為期間限定的遊樂設施出現在USJ內，而一些像記者一樣的動漫迷是抗拒不了的。試想像當你的過山車在初號機下滑過、月野兔的4D形像呈現在你眼前，作為粉絲怎麼可能不給予5星的評分？

+ 4 + 3 + 2

這個排行榜你認不認同呢？不妨留言分享一下。